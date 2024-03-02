恒地Belgravia Place明日首輪開賣138伙　截收4330票、超額逾30倍

撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，將於明日（3月3日）展開首輪銷售共138伙，折實平均呎價15,888元，開放式戶入場費低至316.8萬元。該盤於今晚截票，最終收逾4,330票，以首輪推售138伙計算，超額逾30倍。



首輪138伙均實均價15888元

首輪開賣的138伙，涵蓋一房至三房間隔，當中開放式佔5伙、一房佔35伙、兩房佔74伙、三房佔24伙。實用面積199至457平方呎，扣除最高折扣優惠，折實售價為316.8萬元至752.3萬元，折實呎價14,838至17,359元。

預算案前單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價

值得留意，發展商於財政預算案前搶閘推盤，在2月23日單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。

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全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。