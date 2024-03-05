發展商急推貨應市　周五賣187伙貨尾　火炭星凱．堤岸佔近五成

樓市交投轉旺，發展商頻頻推盤出擊。當中火炭星凱．堤岸、何文田自由道11號VAU Residence、油塘蔚藍東岸，必嘉坊GREENWICH，以及碧桂園瓏碧，落實本周五（3月8日）展開新一輪銷售，共涉及187伙。



當中，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸上載新銷售安排，落實本周五推售81伙，當中入場單位折實售價為425萬元起。當中入場單位為1座19樓C室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔，折實售價425.2萬元，呎價18,649元。

值得留意的是，星凱．堤岸過剛去周日（3日）發售93伙，即日沽出77伙，佔逾8成單位，套現逾8.25億元。項目累售1,007伙，套現逾105億元。發展商表示，當中65%客戶為「準新香港人」，大單位戶型亦較受市場歡迎。項目累售75%，剩餘約300伙，當中有約100伙特色戶。

必嘉坊第三期突加推28伙 周五賣35伙

另外，恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期「BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH」昨日亦推出第7號價單，涉及28伙，折實平均呎價19,073元。折實售價385.83萬至769.77萬元，折實呎價17,638至21,993元。

同時落實本周五發售共35伙，其中34伙以價單推售，餘下1伙招標。

VAU Residence、蔚藍東岸周五各賣17及41伙

萬科香港何文田自由道11號VAU Residence亦加推6號價單，涉及17伙，並落實本周五全數推售，折實售價646.5萬至831.7萬元，折實呎價28,678至32,507元。

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸亦加快推盤步伐，本周五標售41伙涉及前排第1、2座的3房，實用面積681至855平方呎，以及第3、5座24伙1房至2房單位，實用面積302至520平方呎。

瓏碧加推13伙 折實入場價400萬起

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧上載新銷售安排，將於周五（8日）推售13伙，實用面積由213至354平方呎，屬開放式及一房戶，折實價由400.9萬至603.59萬元，呎價由17,051至19,633元。