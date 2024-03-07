內地專才4.98億購壽臣山15號六千呎洋房　繳稅2117萬

英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，於2月農曆新年期間以4.98108億元沽出5號洋房，成交呎價74,400元，是次成交價及成交呎價均為南區本年新高。資料顯示，該洋房新買家為一名內地專才，是次繳稅約2,116.9萬元。



壽臣山15號洋房項目的5號洋房，實用面積6,695平方呎，5房（5套房）戶型連健身室，俱備2,391平方呎花園及1,580平方呎天台，內設私家升降機，並連恒溫游泳池、私家升降機及2個停車位。

據悉，新買家享有先免後徵優惠，反映洋房新買家為一名內地專才，是次入市繳付樓價約4.25%的從價印花稅，涉及稅款約2,116.9萬元。

壽臣山15號洋房項目。

累售3幢洋房、套現18億

項目合共出售3座洋房，套現約18億元。壽臣山15號共提供15幢低密度豪華獨立洋房，每戶實用面積由3,727至12,073平方呎，間隔由4房4套至6房6套不等。

資料顯示，項目曾於2022年曾沽出7號及11號兩伙洋房，成交價分別約8.7億及4.3億元，套現13億元，當中最高成交呎價逾10.8萬元。