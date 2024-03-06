新地啟德天璽．海下周三招標首批68伙　戶戶四房、最大4395呎

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海今日（6日）公佈首張銷售安排，落實於下周三起招標首批68伙單位，實用面積1,100至4,395平方呎。當中最大單位為VICTORIA HOUSE特色戶，亦是全盤第二大面積的單位。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目最新上載首張銷售安排，首批招標68伙單位，實用面積1,100至4,395平方呎，均屬四房以上戶型，當中有8伙為特色戶。而首批招標單位中最大面積為VICTORIA HOUSE，實用面積4,395平方呎，亦是全盤第二大的單位。

陳漢麟補充，項目自上周開放示範單位後，反應熱烈，已累積超過100組客人睇樓，目前仍有數百組準買家預約睇樓當中。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟。

雷霆：目前供應充足 不會引起炒風

新地副董事總經理雷霆表示，政府撤辣效果顯著，過去幾天市場氣氛有所改善，成交大幅上升，增加了市場的流動性。隨著下半年減息 ，預計樓市復甦步伐會加快。

對於撤辣會掀起炒風的質疑，雷霆認為雖然成交量增加，但由於供應充足，所以市場仍然平穩健康地發展，不會引起炒風。集團計畫未來2至3個月會推出元朗The YOHO Hub II 及NOVO LAND第三期。