長實黃竹坑站三期BLUE COAST委託代理進行宣傳推廣

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST，今日（6日）公布最新消息。發展商正式委託各大代理進行宣傳推廣，標誌著項目銷售部署工作已進入大直路。



美聯物業住宅部行政總裁布少明及中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑均表示，撤辣後樓市氣氛升溫，加上項目位處黃竹坑站上蓋，有鐵路優勢，料可受市場青睞。

左起：美聯布少明、長實楊桂玲、長實郭子威、中原陳永傑

曾指每呎成本2.8萬 去年底獲批預售文件

長實執行董事趙國雄於項目命名當日透露，該盤現階段成本為每呎2.8萬元，預計隨息口再上升，成本可能更多，又指視乎情況考慮一次過推出項目兩期，亦未有正面回答會否蝕本價賣樓。資料顯示，港島南岸第3期分為「第3B期」及「第3C期」兩個小期數發展，兩者均於2023年12月獲批預售樓花同意書，隨時可推售。

港島南岸第3B期及第3C期，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙，屬港島南岸各期規模最大的期數，戶型包括兩房至四房。項目預計關鍵日期分別為2025年12月底及2026年2月底。至於第3A屬商場部分，完成後將交還港鐵。

長實執行董事趙國雄（中間）

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。