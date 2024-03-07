啟德跑道區再大額成交　澐璟沽2伙套現1.3億　天瀧3700萬沽三房

啟德跑道區錄多宗大額成交。由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟新沽出2伙單位，套現逾1.3億元。而恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧亦沽1伙，吸金3,700萬元。



啟德澐璟沽2伙套現1.3億

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟昨日錄兩宗成交。單位分別為1座17樓A室，實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，以逾1.01億元成交，呎價約48,453元。而另一伙為6座27樓C室，實用面積903平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，成交價2,887.5萬元，折合呎價約31,977元。

發展商指，自財政預算案公布後，項目睇樓及查詢量更見三成升幅。項目至今累售105伙，套現近53.5億元。

啟德跑道區澐璟。

啟德天瀧三房3700萬沽

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧亦沽一伙。單位為3座19樓A室，實用面積1,102平方呎，三房間隔，成交價3,700萬元，折合呎價33,575元。