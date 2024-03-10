撤辣減入市成本　澳門買家擲494萬買珀麗灣兩房退休　低估價2%

二手市場交投轉活，全面撤辣吸引外地買家入市。有澳門買家因見香港已解除所有外地買家的買樓辣招限制，決定擲493.9萬元買珀麗灣兩房作退休用。



中原地產分區營業經理溫明峯表示，是次成交為珀麗灣22座中層E室，實用面積490平方呎，屬兩房間隔，享東南園景。原業主上月以505萬元叫價放盤，放盤約半個月減價11.1萬元，以493.9萬元沽出，呎價10,080元。至於新買家來自澳門，有見香港已解除所有外地買家的買樓限制，入市成本大降，於是來港置業作退休之用。

單位11年升值19%

參考同類成交單位為22座低層E室，較是次成交低約10層，於2022年9月以538萬元沽出，反映單位事隔一年半跌價逾44萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為504萬元，即最新成交價較估價低2%。

據知，原業主於2013年11月以413.8萬元買入，持貨11年，是次轉手帳面獲利80.1萬元，單位升值19%。