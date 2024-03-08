新盤戰報｜黃竹坑晉環2626萬沽兩伙　Elize PARK公司客掃6伙投資

一手市場轉活，由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，今日（3月8日）錄大手客「一客兩食」，擲2,626萬元連購2伙兩房單位作自住及投資，涉及為2A座27樓H室，及30樓H室，同屬兩房開放式間隔，實用面積為488平方呎，各以1,304.8萬元及1,321.2萬元。



發展商表示，晉環於近期撤辣推出後，項目吸引不少外地及內地專才購買兩房單位自用，一房及開放式單位則以投資為主。於撤辣後累售18伙，套現逾3.1億元，整體已售出655伙，套現逾139億元。

新地逾7,800萬沽雲海別墅 呎價逾2.4萬

新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅亦錄成交，套現逾7,800萬元。涉及為Lily Avenue 1號洋房，屬四房三套間隔，實用面積3,199平方呎，連1,310平方呎花園，成交金額7808.759萬元，成交呎價為24,410元。

據知，項目由開售至今已累售逾九成單位共63棟洋房，套現近40億元。

馬鞍山雲海別墅。（資料圖片）

大手客掃兩層6伙投資 全盤暫沽12伙佔兩成

另外，樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK，獲買家以公司名義，斥資逾4,500萬元購入兩層共6伙長線投資，包括4伙兩房及2伙個一房，實用面積由243至341平方呎，成交價由595萬至846.06萬元不等。

至於項目整體提供52伙，於上月以價單形式推售30伙及後因應市況將該批單位轉為招標。並於四天內共售出12伙，佔全盤23%，吸金逾8,000萬元。