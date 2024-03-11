將軍澳新都城業主睇淡後市　505萬蝕沽兩房　三年帳面蒸發近25%

二手市場交投增加，不過續以蝕讓個案為主。將軍澳新都城有業主因睇淡後市，決定以「蝕讓價」放售手上其中一個單位，終以505萬元沽出，單位三年帳面蒸發近25%。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，是次成交為將軍澳新都城1期2座高層C室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔。原業主手上持有兩個單位，因睇淡後市決定於去年3月初以「蝕讓價」550萬元叫價放售其中一個。最終獲新買家由租轉買並以505萬元接貨，呎價13,912元。

低網上銀行估價一成

換言之，單位放盤逾一年累劈45萬元或8.1%沽出。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為558萬元，而恒生估價則為563萬元。即最新成交價較估價低出9.5%至10.3%。

據知，原業主在2021年以672萬元購入上述單位自用，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓167萬元，單位期內貶值近25%。