譚雅士家族薄扶林Jessville古堡本周五招標4伙 　最大2960平方呎

由譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，今日（11日）上載最新銷售安排，落實於本周五（15日）招標4伙古堡Jessville Manor，時間為上午11時至中午12時。據資料顯示，1樓A室以交吉形式出售，其餘三伙以連現有租約提供出售。



該四伙單位涉及大宅地下、1樓A、B室，實用面積為2,248至2,960平方呎，屬三至四房間隔，當中全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。至於地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。

據了解，古堡Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。