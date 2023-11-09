譚雅士家族薄扶林Jessville提供32伙　古堡改建4伙特色分層戶

由譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，今日（9日）突發上樓書。項目共提供32伙，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。



項目分為古堡及大廈2部分

Jessville項目分2部分，包括2層高的古堡Jessville Manor，每層2伙單位，設2部升降機；以及一幢大廈Jessville Tower。大廈地下6層為停車場及會所，而1樓至14樓為標準樓層，每層同樣為2個單位，設2部升降機。

最大特色單位2960平方呎

項目共提供32伙單位，當中大廈提供28伙，大宅則為4伙特色戶。涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。大廈每層分A、B室，分別為1,431平方呎及1,358平方呎。而全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。

另外古堡的地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。

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5月曾市傳以15億洽購

據了解，古堡Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。從樓書可見，現時内部已改建為4個特式住宅單位。

項目於2022年推出放售，當時估值高達約20億元。隨後於本年5月市傳有買家以15億元洽購，不過因當時作為獨家代理的萊坊否認其傳聞。