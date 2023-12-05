古堡旁豪宅首招標　譚雅士薄扶林Jessville推售4伙　面積1389呎起

由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，上月初上載樓書後。項目今日（5日）公佈最新銷售安排，將於本月11至13日招標推出四伙單位，包括 Jessville 大廈的10樓A、B室及11樓A、B室，每日招標。



項目由一座樓高20層大廈、及一座樓高兩層的大宅組成，合共設有32伙。

是次推售的四伙單位包括Jessville大廈的10樓A、B室及11樓A、B室。當中A室為實用面積1,431平方呎的四房戶型，而B室則為1,358平方呎的三房戶。

單位會於本月11至13日以招標形式出售，由早上10時至下午4時，每日招標。

最大特色單位2960平方呎

項目提供的32伙單位，當中大廈提供28伙，大宅則為4伙特色戶，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。大廈每層分A、B室，分別為1,431平方呎及1,358平方呎。而全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。

另外大宅的地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。

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古堡Jessville Manor於1931年落成

據了解，古堡Jessville Manor於1931年落成，是一座擁有91年歷史的府第，同時亦為三級歷史建築，由香港大律師和政治家譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。從樓書可見，現時内部已改建為4個特式住宅單位。

項目於2022年推出放售，當時估值高達約20億元。隨後於本年5月市傳有買家以15億元洽購，不過因當時作為獨家代理的萊坊否認其傳聞。