啟德嘉峯匯全盤沽清　最後一伙頂層天台戶3358萬沽　呎價3.27萬

嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，一個月內錄得第三宗特色單位成交，全盤最後一個頂層連天台單位以招標形式售出，成交為第2A座41樓B單位連1個車位，以3,358萬元售出，單位為三房間隔設計，實用面積1,024平方呎，連615平方呎天台，呎價32,793。



嘉峯匯全盤1,006個單位沽清，連車位合共套現逾127億元。

此外，同系與會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣，3月至今暫錄得5宗成交，全數均為兩房單位，項目最新成交單位為第2A座31樓M單位，成交價1,010萬元，實用面積481平方呎，呎價20,998元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，政府上月底公布全面「撤辣」後，現樓新盤明顯即時受惠，連續錄得多宗成交，除現樓新盤外，短期樓花新盤同樣受到長綫投資者及内地買家追捧，但整體樓市仍待全面復甦。