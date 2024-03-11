大手客零折扣擲1.67億　狂掃Belgravia Place頂層24伙、訂金八球

樓市撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，今日（11日）以價單形式發售24伙即日沽清，吸金近1.67億元，料涉及約833.6萬元訂金。據市場消息指，該買家屬由同一組買家大手掃入，暫為撤辣後最大宗大手成交個案。



據成交紀錄冊顯示，該24伙為頂層單位，涉及1A及B座座29樓全層，實用面積198至756平方呎，成交價391萬至2,018.6萬元，呎價18,344至26,967元。當中最貴一為1B座29樓7室，實用面積756平方呎，連160平方呎平台及630平方呎天台。

大手買24伙單位 共涉833.6萬訂金

值得留意的是，該名買家全採用建築期付款計劃入市，即目前入市只需要繳付樓價5%涉833.6萬元訂金，並於30天內再繳付樓價5%，直至收樓前14日再繳付餘下樓價90%。同時由於該名買家使用上述建築期付款計劃，故未有獲得發展商任何折扣優惠，即需按照價單100%售價買入單位。