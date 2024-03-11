王新興牛頭角泰峯暫收逾2700票　首張價單168伙計、超購15倍

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯上周四開價，首批168伙，折實平均呎價14,808元。市場消息指，截至晚上7時，項目已收逾2,700票，按首張價單168伙計算，超購15倍。



首批168伙戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積278至561平方呎，當中18伙開放式、39伙一房、38兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚。單位售價484.1萬至1,154.4萬元，以最高折扣23%計，折實售價由327.7萬至888.9萬元，折實呎價由12,979至15,845元。

近100億投資額 每呎成本至少19200元

泰峯共提供807伙，項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

據集團董事總經理王惠貞早前透露，項目總投資額接近100億元。以總樓面面積約52萬平方呎計，即每呎成本價約19,200元。

另外，翻查資料項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。