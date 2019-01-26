封殺華為先兆？　加拿大傳向諾基亞提供逾2億資金研發5G

中國電訊設備巨頭華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）遭美國、日本等國家相繼「封殺」。孟晚舟案更導致中國與加拿大關係持續緊張，加拿大通訊社（Canadian Press）周四（24日）報道，加國政府當日與華為主要對手諾基亞（Nokia）達成第五代流動通訊（5G）研發協議，將為後者提供4000萬加元（約2.34億港元）資金。這或意味華為在該國發展空間可能縮窄。

加拿大通訊社周四（24日）報道，加拿大創新、科學和經濟發展部部長貝恩斯（Navdeep Bains）當日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，與諾基亞達成協議。當局最多會提供4000萬加元資金，支持諾基亞在加國的研究工作，改善當地5G網絡及研發網絡安全工具等。

加拿大政府預期，該協議將支持諾基亞在加國逾2000個現有工作職位，以及創造237份新職位，相關撥款正在籌備之中。與此同時，加拿大安全機構仍在審查當地5G電訊項目。貝恩斯表示，有關審查不是針對華為，而是旨在評估如何保護加拿大人，他又指出，華為並不是唯一可以在加拿大建造5G的公司。

美國、日本、英國等國家「出招」阻撓華為參與國內5G項目建設，法國、德國等亦有意加入抵制華為。路透社周四（24日）引述消息人士指出，波蘭亦考慮封殺華為，讓諾基亞等歐洲競爭對手加入5G網絡建設。

（綜合報道）