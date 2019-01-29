美國正式起訴華為　美媒不約而同聚焦同一個看點

美國司法部周一（28日）宣布正式起訴華為、其兩間子公司及華為副董事孟晚舟，並向加拿大尋求引渡孟晚舟。 事件由中加關係轉成中美間事情，美國媒體不約而同指出，事件或為緊接的中美貿易談判造成影響。

美國署理司法部、商務部及國土安全部周一（28日）聯合宣布，將正式起訴華為及尋求引渡孟晚舟。（路透社）

美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）周一（28日）聯合宣布，正式刑事起訴華為，並提出向加拿大尋求引渡孟晚舟。

美國傳媒，包括《華爾街日報》、《紐約時報》、美國廣播公司ABC、美國有線新聞網CNN等都不約而同指出，事件或為緊接的中美貿易談判帶來影響。

與談判時間接近 擔心造成影響

中美即將在本周進行新一輪貿易談判，美國白宮周一（28日）表示總統特朗普將於周四（31日）與中國國務院副總理劉鶴會面，與司法部宣布起訴華為時間非常接近。《紐約時報》評論指中美正處於敏感外交時期，司法部的指控有可能對「解決世界兩大經濟體之間的貿易戰」談判造成影響。

回顧孟晚舟12月在加拿大捕時，中美正就貿易談判達成共識，美國廣播公司ABC質疑如今這事件能否單純稱為「巨大的巧合」，特別中國強烈質疑逮捕孟晚舟有強烈政治意圖，都為中美緊接的貿易談判帶來不穩恩素。

特朗普在孟晚舟被捕不久後曾表示，若孟晚舟案件對中美貿易談判有利將會介入事件。如今美國正式控告華為及提出引渡孟晚舟，特朗普將如何對應備受注目。

美國有線新聞網CNN指出美國已因早前的停擺造成龐大損失，質疑特朗普會否冒險對中國擺出強硬態度，讓貿易戰惡化下去。（路透社）

有意取得成果 華為不一定成談判議題

不過，羅斯在宣布起訴華為同時，強調案件與中美貿易談判完全沒有關係，暗示美國有意把華為從貿易談判上切割。美國有線新聞網CNN評論指出，特朗普在美墨邊境圍牆上碰壁，已為美國帶來巨大損失，質疑特朗普能否持續對中國強硬。

特朗普12月時曾警告若貿易談判失敗告終，將在3月把針對中國的10%關稅提升至25%，但實際美國對中國實施貿易戰只是「七傷拳」的聲音已逐漸顯露。國會預算辦公室（Congressional Budget Office）周一（28日）表示，若貿易戰持續，美國未來10年國內生產總值將每年平均減少0.1%。

辦公室指出關稅令商品成本上漲，抑制美國消費者購買力，減少美國經濟活動，而上述預計並無把特朗普聲稱增加的關稅計算在內。辦公室表示2019年實際國內生產總值預計增長2.3％，雖然仍較預期高，但相比2018年的3.1％增長要低得多。

因此有評論指出特朗普希望能在這次中美貿易談判上取得成果，財長努欽亦表示期望雙方會面能取得重大進展，美國可能並不會把華為問題放到即將舉行的貿易談判上。