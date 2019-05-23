【中美貿易戰】美媒：以「貿易」為名的科技戰

世上兩大經濟體美國和中國的貿易談判陷入僵局，導致貿易戰爆發。美國《華盛頓郵報》指，由美國總統特朗普（Donald Trump）連串舉動可見，兩國之間的糾紛已經不限於貿易層面，而是演變成科技戰爭。

中美「搏鎚」第一回合：封殺華為

歐亞集團（Eurasia Group）全球科技政策負責人特廖洛（Paul Triolo）表示，貿易戰的重心已經集中到科技上，而且認為美中兩國準備會互相搏鎚。華府的其中一項重鎚措施，是向華為下封殺令，加上白宮官員很大機會向其他中國目標採取類似措施，導致美中兩國在特朗普與中國國家主席習近平6月底於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會前，關係更趨緊張。

美國封殺華為的行動不限於當地，英國兩大電信商Vodafone和EE已經宣布停售華為的新手機，而晶片公司ARM亦決定遵從美國政府的最新禁令，中止與華為的合作。

除了華為外，華府很大機會在未來數周向海康威視（Hikvision）、浙江大華技術等科技公司「開刀」，指這些企業涉嫌協助北京政府監控新疆維吾爾族人；另外，當局也關注海康威視和浙江大華技術的鏡頭擁有面容辨識能力，或可用於間諜行動。

華為風波：美國禁令引發連鎖反應，亞洲及歐洲部分國家的電訊商也紛紛停止與華為合作。英國最大電訊商EE於5月22日表示，決定取消配合5G網路發售華為的Mate 20X手機。（路透社）

中美「搏鎚」第二回合：華府的行政手段

華府表示，有關措施是防止中國企業在產品上安裝間諜程式，令北京方面無法盜取美國的敏感資料。美軍早在2017年下令停用深圳大疆創新（DJI）製造的無人機，當時美國政府指有關產品會將數據傳回中國的伺服器。國土安全部周一（20日）再將矛頭指向中國的無人機生產商，表示它們威脅國家安全。

美國聯邦通信委員會（FCC）於5月一致通過新措施，禁止中國移動在美國提供電信服務，並重新審視中國電信和中國聯通本身已經批出的牌照。這意味該兩間中國電信商或可能面對在美國被「釘牌」的可能。

美國亦以不同手法「對付」中國投資，包括以財政部為首的委員會更細心審視中國投資當地科技企業的計劃，商務部則擬定新措施限制向中國出口量子電腦、人工智能等14項先進科技。

美國陸軍在2017年指中國製造商大疆創新科技公司所生產的無人機有「網路漏洞」，於是下令所屬單位停用所有大彊製造的相關產品。（路透社）

中美「搏鎚」第三回合：稀土=皇牌？

面對美國政府接踵而來的攻勢，中國方面並非只當華府的「沙包」，美國資訊科技與創新基金會（Information Technology and Innovation Foundation）總裁阿特金森（Rob Atkinson）認為，全球用於製造智能電話、電池、飛彈等產品的稀土原料有超過9成是來自中國，因此他指北京可能利用操控價格，導致這些產品成本上漲，就算澳洲和美國現在開採稀土，但追上中國的生產量仍需一段時間，換言之中國暫時可以保持優勢，向全球的高科技產業打經濟戰。

此外，中國亦可像美國財政部一樣，以行政手段影響美國企業在華的活動，中國美國商會的問卷調查發現，每五間在華的美資企業中，就有一間被當地政府部門額外「招呼」，或是在關稅糾紛中被當地海關故意拖慢放行等情況。

稀土資源或可以成為中國戰略優勢。（視覺中國）

無論如何，雖然中美關係目前處於惡劣狀況，多個分析都認為，華府都希望以不同手段要求中國重回談判桌，最終達成貿易協議，但中美能否互相找到平衡點，至今都是一大疑問。

（華盛頓郵報）