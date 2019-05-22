【中美貿易談判】磋商陷入僵局　崔天凱：對話大門仍然敞開

中美貿易戰近來再次升級，美國提升了對華2,000億商品的徵稅比例，中國也採取了反制措施。在貿易談判陷入僵局之際，中國駐美大使崔天凱周二（21日）表示，對話的大門仍然敞開。

中國駐美大使崔天凱5月21日接受美國霍士新聞採訪時說，中國仍然準備好與美國進行對話，以得出結果。「我們的大門仍然敞開。」

崔天凱還指責美國不只一次在一夜之間改變想法，破壞已經達成的協議草案。「我們仍然致力於我們承諾要做的事情，但是美方經常改變想法。」

針對美國近期封殺中國科技公司華為的做法，崔天凱說，所有人都知道華為是一家民營公司，只是一家普通的中國民營公司。針對華為的行動都是有政治動機的。

中美貿易戰5月初再次升級，美國總統特朗普（Donald Trump）以中國反悔想重新談判為由，提升了對華2,000億美元商品的徵稅比例，同時還着手對中國另外3,000多億美元的商品徵稅。中國也採取反制措施，提升了對美國600億美元商品的徵稅比例。

在談判陷入僵局之際，雙方似乎都準備打持久戰。美方宣布取消對加拿大和墨西哥進口的鋼鐵和鋁加徵關稅，加墨兩國也將取消對美國商品徵收報復性關稅。同時，白宮還發布聲明，宣布推遲6個月就是否對進口汽車及零配件加徵關稅作出決定。推遲加徵進口汽車關稅，將避免美國與歐盟和日本在相關領域可能發生的貿易衝突。美國緩解與盟友的貿易摩擦舉動，被認為是為了集中火力對付中國。

與此同時，中方也做好打持久戰的準備。中國國家主席習近平5月20日赴江西省考察，習近平考察了一家稀土企業；美國嚴重依賴中國的稀土。在美國威脅切斷對中國華為技術供應的背景下，習近平此舉被指是在向美國發出警告信號。

習近平還去中共中央紅軍長征集結出發地江西省贛州市于都縣，向被中共官方稱之為「勝利宣言書」的紅軍長征出發紀念碑獻花籃。習近平說，現在是新的長征，要重新再出發。 美國CNBC網站5月21日報道稱，習近平的「新的長征」表明，貿易戰不會很快結束。

（綜合報道）