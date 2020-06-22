多國媒體關注港版國安法　憂被告或遭移交內地受審

新華社6月20日公布人大對《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》的說明，「港版國安法」內容細節亦隨之曝光。全國人大常委會下次會議會在6月28日至30日舉行，意味草案最快可能會在月底通過。一些媒體擔心，在「港版國安法」底下，本港異見人士或會被引渡到中國受審。

港版國安法：新華社6月20日公布人大對《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》的說明。圖為一名6月15日民眾在太古廣場揮舞「香港獨立」旗幟。（AP）

CNN：擔心疑犯被引渡到中國

美國有線電視新聞網絡（CNN）6月22日指出，草案最具爭議的是賦予北京權力「在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權」。

評論擔心，《國安法》將中國安全機構權力擴展到香港，本港可能會出現歷史上首次將疑犯引渡到中國受審，異見人士及激進分子亦可能會遭到法外迫害。

港版國安法：有媒體擔心，「港版國安法」會讓本港異見人士被引渡到中國受審。圖為民主黨創黨主席李柱銘6月19日在香港接受外媒訪問。（AP）

《紐時》：削弱香港司法獨立

美國《紐約時報》6月22日文章指出，草案內容包括授予行政長官權力，任命審理此類案件的法官，這將削弱香港的司法獨立。

報道引述美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員孔傑榮（Jerome Cohen）指出，「這是香港司法的一個巨大變化，將讓中央政府對香港擁有（1997年主權移交時）從未預料會有的控制。」

港版國安法：《紐約時報》擔心「港版國安法」將削弱香港的司法獨立。圖為6月9日晚有市民在中環遊行。（AP）

《日本經濟新聞》：打壓9月立法會選舉

《日本經濟新聞》6月21日評論指出，北京如此訂立「港版國安法」是干預香港司法制度，並動搖「一國兩制」，意味支持香港繁榮的法治可能會因而崩潰。

評論憂慮本港民主派或因此陷入困境，9月立法會選舉被中央借《國安法》打壓而無法入閘。

港版國安法：《日本經濟新聞》憂慮中央會借《國安法》打壓泛民在9月的立法會選舉。圖為黃之鋒6月20日為欲參選超區的岑敖暉拉票。（AP）

彭博社：國安法凌駕香港法律體系

彭博社6月21日的評論形容，《國安法》凌駕香港法律體系，令人們質疑香港的自治。評論指出，香港的未來已成為美中之爭的代名詞，《國安法》會加劇中美的緊張關係，威脅香港作為國際金融中心的地位。

評論又認為，此舉對已面臨有史以來最嚴重衰退的香港造成更大破壞，投資者將資金轉移，外籍人士及香港居民亦正考慮離開香港。

港版國安法：全國人大常委會下次會議會在6月28日至30日舉行，意味港版國安法最快可能會在月底通過。圖為黎智英及李卓人等人6月15日出庭應訊。（AP）

《衛報》：關注港人會否移交內地審訊

英國《衛報》6月18日就以《惹人憂慮的嚴重原因：在新國安法之下港人可能移交中國大陸》為標題報道有關「港版國安法」事件，關注被告會否遭移交內地審訊。

《衛報》文章表示，有關方案引來專家認為會破壞香港自治，法治與自由，並威脅香港作為亞洲金融中心的獨特地位。