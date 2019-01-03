【封殺華為】德國5G計劃取態成焦點　德媒列中國「獲取秘密」5式

在美國主導下，中國電訊業龍頭華為在全球業務遭遇挫折，新西蘭、澳洲、英國和日本先後宣布封殺華為，而德國的5G計劃取態則成為各界焦點。 據《德國之音》1月3日報道，美國希望德國仿效其他西方國家，而箇中關鍵為美國移動營運商T-Mobile US和斯普林特 (Sprint Corp.)的合併計劃。事緣T-Mobile的母公司為德國電信 (Deutsche Telekom，DT)，而DT如欲合併計劃順利在2019年第1季完成，便需向美國監管機構承諾，停止使用華為設備。

華為近年着力拓展的5G領域，遭美國及其多個盟友以「國家安全」為由，抵制封殺。（資料圖片／路透社）

現時對於5G網絡建設，德國官方的合約條件並未包括「安全性討論」，而《德國之聲》則指出：「德國與中國的關係良好，DT與華為的關係也很不錯。柏林目前試圖與華盛頓對北京的強硬貿易立場保持一定距離。」

不過報道稱，據說中國轄下有100萬名情報人員，其中許多人專注於取得德國技術。德國內政部估計，中國經濟間諜活動可能使德國每年損失200億至500億歐元。當前德國正推動歐洲投資審查程式序，控制各項外國投資，而DT最近也表示，正在審查其供應商安排。

專家：不應將5G與間諜活動混為一談

報道引述物聯網安全專案總監克萊漢斯 (Jan-Peter Kleinhans)意見，他認為歐洲應承認中國在資訊科技領域具備競爭力：「我認為德國不應盲從任何有關中國5G製造商的外國建議。這必須被視為目前中美間貿易緊張局勢的一環。」

克萊漢斯表示，華為已經提供約45％的德國4G基地站，迄今仍未有跡象顯示，這些設備被用於工業間諜活動：「（況且）即便在技術上可行，但使用基地站進行工業間諜活動完全沒有效率。更簡單的方式是用傳統的攻擊媒介，如釣魚郵件或其他手段，來破壞網路並建立長期侵入的管道。這樣竊取藍圖或資料才容易得多。」

華為在5G技術領域領先，但在多國被封殺。（美聯社）

《德國之音》進而列出「中國獲取德國秘密的5種方式」：

收購：近年被收購的德國公司不斷增加，如億萬富翁李書福已成為梅賽德斯-平治（Mercedes-Benz）母公司丹拿（Daimler AG）的最大單一股東，機械人製造商庫卡則被美的集團收購。

社交媒體假帳號：在2017年底，有多達1萬名德國公民接到假帳號聯繫，其中主要是透過LinkedIn，德國指與中國的特勤局有關。

黑客攻擊：據《南德意志報》，德國安全部門最近發現，某些小型連接服務公司被用來攻擊德國工業。美國說德國公司被名為「雲端跳躍」的中國黑客盯上。

賄賂：2016年，一名王姓中國商人 (Jason Wang) 聯繫一名德國國會議員。他向議員提供3萬歐元報酬，以換取議員工作的內幕。