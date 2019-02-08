【華為風波】德國5G建設立場未明　工業界代表：排除中資將招報復

中國電訊設備巨頭華為遭美國及其盟友相繼「封殺」，本周在日本訪問的德國總理默克爾（Angela Merkel）也表達了看法。有報道稱，柏林政府希望在建設5G網絡中，避免封殺華為產品。 但據德國之聲7日報道，《南德意志報》近日發表題為「左右為難」（Zwischen den Stühlen）的分析文章，認為德國政界在是否棄用華為的問題上，以及在數據安全和公平競爭之間，尚未形成明確的立場。 另外，旨在與中車集團抗衡的西門子和阿爾斯通機車業務合併被歐盟委員會阻止，是否為有利於歐洲競爭力的合理之舉？德國媒體對此也發表了評論。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周二（5日）在日本出席一場討論會時提到，華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。（路透社）

默克爾：須保證北京不會獲取所有數據

德國總理默克爾周二（5日）在日本出席一場討論會時提到，如果中國企業想在德國展開業務，就必須保證中國政府不能獲取產品中的所有數據。她表示，基於保安的考量，需要向中國政府交流，以說明「公司不會輕易地把數據交給政府」。

對於默克爾開出的條件，《南德意志報》的文章稱，默克爾把在德國使用中國的移動通訊技術視為一個原則性問題的一部分。又指默克爾能理解日本的感覺：一方面同中國經濟上聯繫緊密，另一方面卻在中國不斷增長的權力訴求之下感覺受到威脅。

文章接著寫道，德國工業聯合會主席肯普夫（Dieter Kempf）則警告，不應一開始就把中國企業排除在招標之外。他擔心這會導致中國在其他情況下排擠德國企業。肯普夫還表示，與經濟影響相比，政治戰略後果「更為重要」，即美中之間的貿易爭端。德國企業擔心會在兩大貿易夥伴之間左右為難。「柏林不想冒險造成美國開徵更高關稅，但也不願惹怒中國。」

圖片攝於慕尼黑車站。較近的高鐵由法國阿爾斯通公司製造，較遠的則由德國西門子公司製造。（路透社）

不應以壟斷對抗壟斷

另一方面，德國媒體還關注另一家中國企業在歐洲高鐵市場上的競爭威脅。當地時間6日，歐盟委員會宣布否決德法兩國鐵路業巨頭西門子和阿爾斯通的併購交易。

兩大集團原計劃聯手組成歐洲鐵路業巨頭，以便在國際市場應對中國中車集團的挑戰。合併計劃得到法、德兩國政府的支援，但歐盟委員會以不利於市場競爭為由而否決。對此，《新蘇黎世報》發表題為「保護競爭的階段性勝利」的評論，認為歐盟委員會叫停德法兩大集團合併，是維護市場競爭原則、制止形成壟斷的果斷措施。

評論稱，儘管中國大型企業在競爭中經常佔據不公平的優勢，往往可以獲得政府補貼。在國外，中國企業面對開放的市場；在國內，則有國家限制許多行業的外資市場准入。但評論強調，對上述問題的回應不能用壟斷來對抗壟斷。現有的貿易法規已經有反進口產品補貼的措施，此外歐盟正在就公共項目招標引入公平對等條件進行討論。

（德國之聲/南德意志報/新蘇黎世報）