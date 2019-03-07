【華為風波】加企對華出口許可證被吊銷　俄媒：中國受辱後的反擊

加拿大政府1日啟動將華為副董事長孟晚舟引渡到美國的法律程序，同一天，加拿大農業公司Richardson International Ltd（以下簡稱Richardson）被吊銷對華出口許可證。中國外交部發言人陸慷其後表示，原因是中國海關多次在加拿大進口的芥花籽中，檢出具危險性的有害生物。 對此，俄羅斯衛星網6日報道稱，中國不會對侮辱自己的行為無動於衷，吊銷加企的許可證將打擊加拿大貿易。

中國海關總署動植物檢疫司在7日發布關於加強進口加拿大芥花籽檢疫的警示通報，確認Richardson已被暫停芥花籽進口。（資料圖片）

報道引用俄科學院美國與加拿大研究所專家Yelena Komkova的觀點稱，芥花籽事件符合孟晚舟在溫哥華被逮捕後中加關係的走向。Komkova稱，這一切都是加拿大與中國關係惡化的反映，只能給加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）的政府減分。「這對加拿大人來說也是非常糟糕的，因為中國是加拿大的第二大外貿夥伴。」

Komkova還表示，菜籽油已經被廣泛宣傳為最健康的植物油之一。加拿大人對這些產品的國外市場非常感興趣。而中國是一個不斷增長的巨大市場，因此加拿大會受到打擊。她還指出，事實上加拿大別無選擇，「跟美國關係變僵對加拿大不利，與中國關係變僵同樣非常糟糕。加拿大已經明白這一點，但根本沒有選擇上策的可能。」

有中國貿易專家認為，減少進口加拿大芥花籽給了其他國家對華出口植物油的機會。（資料圖片/美聯社）

另有觀察也指出，在中加關係緊張的背景下限制向中國供應芥花籽的做法表明，中國不會對侮辱自己的行為置若罔聞。例如，挪威諾貝爾委員此前把和平獎頒給民主人士劉曉波後，中國曾經暫停了與挪威的貿易協議，並限制了挪威三文魚的進口。

而中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，減少進口加拿大芥花籽給了其他國家對華出口植物油的機會。「中國取消對Richardson的芥花籽對華出口許可證，對於馬來西亞的棕櫚油和非洲國家的花生對中國的出口來說，應該是一個利好消息。」

（俄羅斯衛星通訊社）