朱克伯格透露Facebook轉型願景　美媒：中國的微信已實現

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周三（6日）在網誌中表示，未來將整合旗下社交軟件，並將發展重心從公共和開放的分享轉向構建「關注隱私的短訊與社交平台」。 《紐約時報》、《華爾街日報》等多間美媒認為，朱克伯格所描述的願景已由中國騰訊公司的社交軟件微信（WeChat）實現。這意味着Facebook未來會借鑑微信的模式。分析認為，此舉最大挑戰是盈利模式的改變。

美媒認為Facebook的轉型願景與中國的微信（圖）極其相似。（視覺中國）

朱克伯格：社交平台的未來在私領域

朱克伯格指出，Facebook過去15年來一直幫助人們在如同公共廣場般的網絡空間中社交，但如今人們逐漸開始期待「私人客廳」，會更加謹慎地對待在網上永久保存的公開分享內容，亦期待支付方式更加私密與安全。他打算由最核心與私密的私訊做起，發展通話、視像通話、群組、故事分享、電子支付和電商等服務。

多家美媒指出，朱克伯格的理念這與中國騰訊公司的社交軟件微信十分相似。《紐約時報》周四（7日）稱，這一願景已被中國的微信實現；微信的實踐不但為Facebook轉移發展重心提供借鑑，還在更廣泛的層面揭示了互聯網的變化趨勢。

《華爾街日報》則指出，朱克伯格提到的整合平台會令中國人感到熟悉，中國人只需一個App就可以購物、玩遊戲、付帳單、叫外賣，甚至購買理財產品。文章援引中國市場研究集團（CMR）資深分析師Ben Cavender認為，Facebook看重的是未來的增長，而這個選項無疑已經獲得成功。

微信透過支付服務收取手續費盈利，與Facebook以廣告為主的盈利模式不同。（中新社）

Facebook轉型最大挑戰是盈利模式

據《華爾街日報》介紹，廣告業務佔據Facebook利潤來源的98%，公司通過分析用戶的公開帖文為其訂製廣告。騰訊則通過支付服務收取手續費盈利，無需擔心廣告利潤。根據騰訊最新財報，截至去年9月，微信擁有超過11億用戶。在與微信相關的「社交傳媒廣告、支付與其他業務」上，騰訊的收入同比增加60%。

七海資本創辦人李雯青（Ivy Li）女士認為，朱克伯格顯然想要解決Facebook關於隱私與假新聞的問題，但這樣做會對其盈利能力產生極大影響，且轉變過程中需要處理各方面的妥協。她認為， Facebook希望在日益分化的公私領域間取得平衡，最終結果可能是被兩者一同拋棄。

（綜合報道）