華為P30 Pro巴黎發布　法媒：有助超越三星稱霸全球手機市場

華為新機P30 Pro及 P30周二（26日）正式在法國巴黎發布，引發各國傳媒關注。一如傳聞，P30 Pro將會配備支援Leica的4鏡頭10倍混合變焦拍攝系統，更採用全新SuperSensing感光元件，低光拍攝能力進一步升級，預料會再度在拍攝功能上領先其他品牌。 美國著名科技傳媒《CNET》撰文指出，P30 Pro是身負重任的旗艦機，渴望憑藉4鏡頭挑戰Galaxy S10 Plus在Android手機中的冠軍寶座。法國《世界報》更直言，華為成為世界手機領導者的野心從未如此接近現實，P30系列新機的發布將有助實現這個目標。

Huawei P30 Pro 配備 4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭、2000 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 5x 光學變焦鏡頭、另有一個 ToF 鏡頭。（Huawei）

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當市場以為上年華為Mate 20系列及P20系列的拍攝表現已成為手機拍攝的新標準時，新機P30 Pro在4鏡頭及全新SuperSensing感光元件的幫助下，DxOMobile的評測得分達到112分新高，再次拋離現時主要競爭對手的拍攝表現。

美媒《CNET》文章指出，華為的CEO余承東今年1月放言，該公司計劃在2020年底前搶奪三星夢寐以求的「全球最大智能手機品牌」稱號，這顯示P30 Pro與其他旗艦手機不同，是身負重任的旗艦機。

法國《世界報》更直言，華為的野心「永不罷休」，新手機正是針對蘋果和三星，目的是在2年內成為手機行業霸主。華為成為世界手機領導者的野心從未如此接近現實，P30系列新機的發布將有助實現這個目標。

歐洲是華為三星主戰場

《世界報》文章又指，余承東在發布會上不間斷地展示新機表現，在變焦、低光拍攝畫質等方面都超越了競爭對手蘋果和三星，而P30和P30 Pro的價錢介乎799至1249歐元（約合7000至11000港元）。這些展示正是為了證明中國品牌相較競爭對手的技術進步。

文章認為，華為的攻勢強烈，2018年推出的P20已加速掠奪了市場份額，在法國更是翻倍成長。文章援引一名市場研究公司的顧問指出，歐洲是華為最可能從競爭者，尤其是三星手上奪得份額的市場。

華為P30系列更邀請《神奇女俠》女主角姬嘉鐸（Gal Gadot）擔當新機代言人，發布會上播放了在美國洛杉磯取景的P30系列電視廣告。一齊嚟睇廣告精彩畫面▼▼