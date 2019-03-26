【Apple發布會】華為發Twitter暗諷「謝謝暖場」　為新機P30造勢

Apple公司昨日（25日）舉行春季發布會，推出「Apple News+」、「Apple Card」、「Apple Arcade」等新產品。 中國電子設備巨頭、Apple主要競爭對手華為透過社交網站Twitter刊文稱「謝謝暖場」，暗諷Apple的發布會沈悶，是在為華為今日（26日）舉行的發布會「暖場」。

華為早前已「意外」把 Huawei P30 Pro 的詳細配置在網上曝光。（資料圖片）

Apple發布會後，華為愛爾蘭分公司透過官方Twitter帳號「Huawei Mobile IE」發帖，寫道「Thanks for the warm up, now on to the main event… 」（謝謝暖場，現在到主要活動了），又加上「#RewriteTheRules」（重寫規則）、「#Huawei P30」（華為P30）和「#AppleEvent」（Apple發布會）三個標籤，暗示P30發布在即，將重寫手機界的規則，Apple的發布會是為其「暖場」。

此外，帖文的配圖更直接寫上「Thanks for the warm up Tim（謝謝暖場，提姆。即Apple 的CEO Tim Cook）」，與及華為發布會召開的時間（26日下午2時，歐洲中部時間）和地點（巴黎）。

外界預計，華為將在今日的發布會宣布P30系列、新型號智能手錶和耳機等產品。值得一提的是，華為早前已「意外」把 Huawei P30 Pro 的詳細配置在網上曝光，包括採用 4000 萬像素鏡頭及提供 10 倍混合變焦，加入「雙屏」拍攝模式，可同時使用前後鏡頭來拍攝，並能經長焦及超廣角鏡頭攝錄等。