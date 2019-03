【Apple發布會】華為發Twitter暗諷「謝謝暖場」　為新機P30造勢

Apple公司昨日(25日)舉行春季發布會,推出「Apple News+」、「Apple Card」、「Apple Arcade」等新產品。 中國電子設備巨頭、Apple主要競爭對手華為透過社交網站Twitter刊文稱「謝謝暖場」,暗諷Apple的發布會沈悶,是在為華為今日(26日)舉行的發布會「暖場」。

華為早前已「意外」把 Huawei P30 Pro 的詳細配置在網上曝光。(資料圖片)

Apple發布會後,華為愛爾蘭分公司透過官方Twitter帳號「Huawei Mobile IE」發帖,寫道「Thanks for the warm up, now on to the main event… 」(謝謝暖場,現在到主要活動了),又加上「#RewriteTheRules」(重寫規則)、「#Huawei P30」(華為P30)和「#AppleEvent」(Apple發布會)三個標籤,暗示P30發布在即,將重寫手機界的規則,Apple的發布會是為其「暖場」。

此外,帖文的配圖更直接寫上「Thanks for the warm up Tim(謝謝暖場,提姆。即Apple 的CEO Tim Cook)」,與及華為發布會召開的時間(26日下午2時,歐洲中部時間)和地點(巴黎)。

外界預計,華為將在今日的發布會宣布P30系列、新型號智能手錶和耳機等產品。值得一提的是,華為早前已「意外」把 Huawei P30 Pro 的詳細配置在網上曝光,包括採用 4000 萬像素鏡頭及提供 10 倍混合變焦,加入「雙屏」拍攝模式,可同時使用前後鏡頭來拍攝,並能經長焦及超廣角鏡頭攝錄等。