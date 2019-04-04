美媒：受貿易戰影響　白宮拒派軍艦出席中國海軍70周年閱艦式

美國《華盛頓自由燈塔》網站周三（3日）發表題為《美國將冷落解放軍海軍的周年紀念活動》的報道指，在中美貿易戰久拖不決的背景下，美國對中國海軍的紀念活動亦趨於冷淡，特朗普政府已阻止海軍和國防部派遣軍艦前往中國，出席中國海軍的70周年紀念日。

美媒透露，特朗普政府已拒絕派軍艦出席中國海軍70周年閱艦式。（資料圖片／路透社）

今年4月23日是中國海軍成立70周年紀念日，國防部發言人任國強2月28日宣布，將於4月23日在山東青島舉行海軍成立70周年多國海軍活動。

與美國形成對比的是，其盟友日本計劃參加這次活動。日本防衛省3月8日發布消息稱，將於4月21日至26日派遣1艘海上自衛隊驅逐艦出席在青島舉行的國際閱艦式。這是海上自衛隊艦艇自2011年12月以來，時隔約7年半再度訪華。

不過文章就指出，美國不參加今次閱艦式的決定，或將促使日本在內的美國盟友取消原定派軍艦參與活動的計劃。

美國此前還拒絕派官員出席4月底在中國舉行的第二屆「一帶一路」峰會。據路透社周二（2日）報道，美國國務院當日透露將不派高級官員參加4月在北京舉行的第二屆一帶一路峰會，並提到美國關注中國在「一帶一路」項目中的融資方式。

美國2017年曾參與首屆「一帶一路」峰會，由總統特別助理、白宮國安會亞洲事務高級主任Matt Pottinger率團出席。

（綜合報道）