【Google禁華為】德國網民指美國以政治干預企業　斥美監守自盜

早前消息稱，Google會終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Google地圖、Gmail等Google程式和服務。 雖然中國企業常常被指對於個人信息保護不足，但這次許多外國網民也對華為表示同情。據德媒德國之聲周二（21日）報道，大多數德國網民對此消息表示憤怒，斥責美國以政治干預企業，更有網民指要抵制Google。

對於Google封殺華為的消息，不少德國網民斥責美國總統特朗普以政治干預企業。（資料圖片）

德國之聲在報道中引述德國網民在各個網上留言板的留言：

「政治干預企業的做法應該被禁止。如果特朗普不高興，Google就不許給華為供貨，怎麼能這樣！另外美國在網絡領域的權力太大了。」 「難以相信，這意味著Google以及Facebook這樣的企業不可信賴，隨時可能被外交政策當作工具利用。現在歐洲必須警醒，開發自己的智能手機作業系統。」 「Google的市場壟斷地位被政界利用了，而這正是特朗普一直以來對險惡的中國人的指責。」

報道中指出，華為近年來在德國已經擁有了不斷壯大的用戶群。這些用戶覺得自己莫名其妙地成了貿易戰的受害者。有德國網民表示：「作為華為手機用戶該怎麼辦呢？換成蘋果也不是辦法，因為那樣會被美國國家安全局監聽。對我來說結論是：要最大可能地抵制Google。」

還有網民建議華為用戶可以自行安裝Android軟件：「對這個不正義政府的貿易戰，消費者可以有所反制：買華為手機，然後安裝開放源碼的App。」

華為創辦人任正非周二（21日）表示，華為目前已在與Google等公司協商相關的救濟方案，並讚揚Google是一間高度負責任的公司。（網絡圖片）

還有網民從特朗普的貿易政策聯想到歐盟面對華為的態度，特別是在5G網絡技術方面：「歐盟應該跟進。在5G建設中依賴一家中國企業是極端天真的做法。歐盟和德國政府真是讓人難以置信。」也有網民反駁：「可是，以為只要跟著美國走，拒絕華為、購買美國產品就能萬事大吉，同樣太天真。美國不是為了安全，而是為了保護本國工業，但美國工業的利益可不是歐盟決策的標準。」

網民指美國監守自盜 應禁止思科

談到竊密與數據安全，有網民認為美國監守自盜：「關於華為竊聽的懷疑，沒有一項證據！美國在自己的國家、對盟友這樣做，可是有據可查的。」更有網民表示：「應該在歐盟禁止思科（Cisco）。眾所周知，思科和美國國家安全局密切合作。」

也有網民不信任在威權制度下起家的華為：「這是一家有限責任公司，而不是上市公司，其背景、結構並不透明，它可以毫無顧忌地向共產黨提供訊息。特朗普做得對，但他選擇的方法則是錯誤的。」

據早前報道，美國商務部周一（20日）發出臨時許可證，暫時放寬華為貿易限制90日。原定停止與華為合作的Google周二（21日）宣布，計劃在放寬限制的90日期間與華為合作。

（德國之聲）