【華為被禁】聯邦快遞CEO談華為包裹風波：受美政府巨額罰款壓力

聯邦快遞（FedEx）一個月內數次發生寄送華為包裹「失誤」事件，遭中國當局抗議並調查。市場擔憂FedEx被列入中國「不可靠實體清單」，造成FedEx股價下挫。 周一（24日），聯邦快遞入院控告美國政府，以阻止政府要求該公司對華為實施限制。同一天，公司CEO史密夫（Frederick W. Smith）亦罕見出面回應，指美國商務部的禁令已經為聯邦快遞帶來「難以承受的負擔」。

聯邦快遞CEO史密夫（左）接受霍士新聞（Fox News）電視採訪，親自出面解釋華為包裹風波。（網站截圖）

聯邦快遞CEO：美政府罰單要25萬美元

史密夫在接受霍士新聞（Fox News）電視採訪時表示，面對美國商務部的巨額罰款威脅，快遞公司必須自己檢查每個包裹內的物品是否符合美國進出口管制規定，這就要求聯邦快遞充當起「警察」的角色，對自己承運的貨品進行監督。「聯邦快遞每天要處理高達1500萬件貨物，如果一個包裹出了問題，聯邦快遞就要被罰款25萬美元。」

史密夫說，美國商務部在各種地緣政治和貿易爭端中愈來愈多地使用進出限制措施，這給聯邦快遞和其他承運人帶來了難以承受的負擔。他還指出，目前美國的相關進出口限制清單中已經有超過1100個實體。

但美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）其後回覆霍士新聞稱，美國（出口管理）條例規定，普通承運人不得故意違反實體清單或其他出口管制機構的規定運輸物品。它不需要一個公共承運人成為「警察」或知道每件包裹中裝的是甚麼。

聯邦快遞起訴美政府

聯邦快遞24日也入稟法院控告美國政府。在起訴書中，聯邦快遞指出，特朗普政府對一些中國企業頒布出口禁令，聯邦快遞若無意承運這些企業的產品，不應承擔責任。

聯邦快遞表示，出口禁令迫使公司每日審查數以百萬計的包裹，不管從物流上或經濟上考量，幾乎是不可能的任務，更不論在多數情況下，亦不合法。聯邦快遞還強調，公司是一家運輸公司，不是執法機構。

聯邦快遞此前拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國，理由是「美國政府與中國政府之間在華為問題上有爭議」。（資料圖片）

聯邦快遞在華為包裹上多次「出錯」

美國商務部5月以危害國家安全為由，將華為及其關聯公司列入「實體名單」。聯邦快遞周日（23日）被指將一個裝有華為手機的包裹退回英國，事件隨即受到關注。聯邦快遞隨後回應稱由「操作失誤」所致。

此外，路透社5月28日曾報道，聯邦快遞把2件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把2件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，但中國已決定就此立案調查。

（綜合報道）