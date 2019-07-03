外媒：新疆邊防收遊客手機偷裝監控App　搜尋敏感字詞

英國《衛報》、德國《南德意志報》和美國《紐約時報》在一項聯合調查後指出，新疆邊防人員收繳入境遊客的手機、秘密安裝監控App「蜂采」後再返還。 調查指，該類App會在手機中搜尋敏感字詞，並產生巨量數據，來建構用戶的生活情境，甚至挖掘一些用戶自己未察覺、或已手動刪除的資料。

新疆邊檢人員被指收繳遊客手機後偷裝監控App。（新華社）

《衛報》報道稱，有旅客將手機交給德國的記者，才讓這款App曝光。這項調查主要訪問了由吉爾吉斯入境新疆的遊客，發現邊防人員會拿走他們的Android手機，並偷裝這款可以讀取電郵、短訊、聯絡人及設備資料的應用程式。至於iPhone則會被插入一個讀取器來讀取資料。

有遊客指，他們並未被當局告知該軟件要搜集何種資料，以及從自己的手機中獲取了甚麼資訊。不過，《衛報》與學者、網絡專家就作出分析，認為軟件會在手機中搜尋被當局認為有害的大量資訊，例如與伊斯蘭極端主義有關的詞彙、達賴喇嘛的著作等。

報道援引國際組織「人權觀察」的資深中國研究員Maya Wang指，如今這類資訊提取系統，可以產生巨量的數據，建構出一個詳細而有瑕疵的生活情境。這些數據甚至包含用戶自身未意識到的，以及自認為已經刪除的資料。

（The Guardian）