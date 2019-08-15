日媒：Uniqlo要反學中國業務的成功經驗　應有很好的啟發效果

日本迅銷集團旗下的Uniqlo（優衣庫）近年在中國迅速擴張。日媒報道指，Uniqlo要學習其在中國的業務模式，對日本Uniqlo業務應有很好的啟發效果。

日經中文網報道認為，日本Uniqlo可學習中國業務的成功經驗。（視覺中國）

《日經中文網》報道，Uniqlo目前在中國大陸開設約700家分店，其收益大增的原因除了積極開店外，還有佔整體銷售額約20%的電商業務。在中國，有許多比日本先行實施的經營手段。

其中之一，就是包括快遞在內的商品配送手段。在中國的Uniqlo，網路和店舖庫存進行一元化管理，網上下單後，有些商品可通過店舖直接配送。店舖也擔負著電商庫存的功能。庫存的一元化管理可以防止缺貨，減少浪費。

學習中國網路銷售的優勢

報道指，日本的Uniqlo在網上下單後，配送基本由東京都江東區的「有明倉庫」負責。因店舖和網路庫存尚未實現一元化管理，無法高效配送。加上日本的人手短缺問題十分嚴重。在訂單較為集中的繁忙階段很難按照預定時間配送。日本Uniqlo更在2019年春季嘗試「不加急」的配送方式，接受延遲10天配送的客戶，可獲得300日元的優惠券作補償。

報道稱，對於日本Uniqlo來說，制定高效配送體系和利用社交網路等的信息提供機制可以説已經刻不容緩。 以前一直被中國學習的日本，如今在網路銷售方面也必須考慮學習一下中國的優勢。對於激發日本國內門市的活力來説，中國的先進成功案例應該會有很好的啟發效果。