【Pokemon】UNIQLO服裝大賽冠軍出爐　門市未開售淘寶就有貨？

由服裝大廠UNIQLO自2005年來開始推出，之前競賽主題涵蓋《星際大戰》、彼思（Pixar）與漫威超級英雄（Marvel）等人氣IP的「UT GRAND PRIX」服裝設計大賽，在這次最新「UT GRAND PRIX 2019」中，除了宣布以日本人氣IP《寶可夢》為主題進行選拔外，並宣布第一名優勝作品還將會於Nintendo Switch《寶可夢 劍．盾》中以替換服裝道具形式收錄登場！

在這次的「UT GRAND PRIX 2019」服裝大賽中，除了宣布以《寶可夢》IP 作為主題之外，官方特地邀請日本 Pokémon「石原恒和」代表取締役社長、《寶可夢》單機版系列開發商Game Freak「杉森建」常務取締役與 UT創意總監「NIGO」擔任審查員團隊。在經過一連串激烈的競爭之後最後由中國設計師「Li Wen Pei」的作品脫穎而出，成為這次大賽的最大贏家。

「Li Wen Pei」也在得獎後表示，「這件設計的主題是『海洋之王』。獨特的設計點在於，我使用圖騰風格來呈現。鯉魚王在粉絲的心中代表着一種信念。此外，從弱進化到強大就像一個奇蹟。圖騰風格確實符合我所認知的信念和感覺。所以，我將鯉魚王和暴鯉龍設計為圖騰風格。他們之間的對比絕對讓人印象深刻。」

目前官方也宣布，這件優勝T恤預定將自6月24日起在全球販售推出，屆時將會有黑／白兩種顏色可供選擇，定價男裝版590元台幣，童裝版390元台幣。同時如上面所述，這次的優勝Ｔ恤，也將會在預定今年冬天在Switch主機上推出的單機系列最新作《寶可夢 劍．盾》中收錄登場，做為遊戲內的服裝替換道具讓玩家們替換使用，玩家們到時可別忘了幫自己的角色換上這套帥氣的服裝，一起來享受《寶可夢 劍．盾》更加壯闊的第八世代冒險之旅！

附帶一提，雖然本件優勝T恤預定6月下旬才會開賣，但之前在淘寶卻已經看到現貨偷跑版？疑似作者已先將得獎作品拿去販售？如果屬實，那官方是否會考慮將其大獎資格取消？或是在遊戲版是否還會使用？確實的訊息情報，都還有待官方後續發表。

在淘寶卻已經看到現貨偷跑版。（Gamebase網上截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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