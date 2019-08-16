維吾爾裔美國人獲任美國國家安全委員會中國部主任

美國政府日前任命一位維吾爾族美國學者出任國家安全委員會中國部主任。美國媒體分析指出，這一舉動可能會對兩國關係和貿易談判產生影響。

2009年，艾尼葛爾·伊爾特拜爾（左）在一場中國駐美國大使館前舉行的抗議集會上。（華盛頓郵報）

據《外交政策》雜誌報道，多名現任及前任美國官員透露，艾尼葛爾·伊爾特拜爾（Elnigar Iltebir）進入白宮任職。

這名哈佛甘迺迪政府學院畢業的學者來自知識份子家庭，是一位維吾爾記者的女兒。官方沒有宣佈這一任命。據稱，在特朗普政府時期，涉及國家安全委員會的人事任命有不對外公開的趨勢。

艾尼葛爾的領英（LinkedIn）頁面顯示她曾就讀於喬治．華盛頓大學以及哈佛大學的甘迺迪政府學院，並在之後於2015年拿到了馬裏蘭大學的國際安全與經濟政策博士。

艾尼葛爾在政府的主要職責是幫助特朗普政府制定中國政策，包括貿易、軍事、人權等多個方面。

艾尼葛爾的家庭來自新疆。新聞報道顯示，多年來，艾尼葛爾本人曾多次參與針對中國政府的抗議活動。

上月，特朗普曾與各國宗教壓迫受害者會面，當時被關押的著名維吾爾學者伊力哈木的女兒菊爾·伊力哈木對特朗普表示，她的父親被監禁，上百萬同胞被關押。特朗普追問他們被關在中國的哪裡，隨後表示對那些失去親人的維吾爾家庭來說，這是「艱難的時刻」。