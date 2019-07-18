美召開宗教自由會議　特朗普會見維吾爾人及藏人代表

美國國務院7月16日到7月18日在華盛頓舉辦第二屆促進國際宗教自由部長級會議，美國副總統彭斯與國務卿蓬佩奧預計出席會議。 美國總統特朗普當地時間17日接見了數名來自各國的宗教迫害生者或其家屬，其中有4名來自中國的代表，包括法輪功信徒、維吾爾人、藏傳佛教與基督徒。

伊力哈木·土赫提的女兒菊爾·伊力哈木。（Twitter）

據路透社消息，美國總統特朗普在會議期間，也在白宮接見了27名來自多國的宗教迫害生還者或其家屬，其中包含4名來自中國的代表：維吾爾學者伊力哈木·土赫提的女兒菊爾·伊力哈木 (Jewher IIham)、法輪功信徒張玉華、藏傳佛教徒尼瑪拉莫 ( Nyima Lhamo) 及基督徒歐陽曼平。

伊力哈木告訴特朗普，她父親是其中一名遭中國政府關押在再教育營內的維吾爾人，而她自2017年後便無法與她父親聯繫。

2014年9月23日，伊力哈木·土赫提「分裂國家」案一審宣判，新疆烏魯木齊法院對其判處無期徒刑。中國當局指控他在講座、文章和對外國媒體發表的評論中鼓勵恐怖主義以及鼓吹分裂。

特朗普的政府近期正考慮是否針對中國政府打壓新疆維吾爾人的議題，對包含新疆黨委書記陳全國在內的中國官員進行制裁，但目前仍未執行任何制裁行動。

除了來自中國的代表外，來自緬甸的羅興亞代表也出席了在白宮的會晤。

（路透社、德國之聲）