【監控大國】重慶閉路電視密度最高　中國包攬十大城市頭五位

中國政府大規模監控（Mass surveillance）國民的做法備受爭議，美國一個科技研究網站「comparitech」近日就公布數據，透過計算全球120座城市的每千人閉路電視數量，得出閉路電視密度最高的50座城市。 中國在排行榜中以11座城市上榜佔最多，而且不但頭10位中有8座中國城市，頭5位更全是由中國城市包辦，依次分別為重慶、深圳、上海、天津，以及山東濟南。

重慶穩佔全球閉路電視密度最高城市第一位，有超過250萬部閉路電視。（視覺中國）

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報告指，重慶穩佔全球閉路電視密度最高城市第一位，有超過250萬部閉路電視，以城鎮人口約1500萬計算，即每千人「共享」多達168.03部閉路電視。排第二的深圳有近200萬部閉路電視，密度為159.09。

值得一提是，排第三的上海雖有近300萬部閉路電視，屬全部城市之中最多，但由於人口約有2600萬之多，故密度反而只有113.46。

至於香港則排在第26位，約745萬人口及5萬部閉路電視，平均每千人「共享」6.71部閉路電視。報告特別提到一點，全中國目前約有2億部閉路電視，預計至2022年將可能有6.26億部，增幅達213%。按照14億人口計算，即每兩個人「共享」一部閉路電視。

報告預計全中國在2020年將可能有多達6.26億部閉路電視。

報道又提到，研究員是通過各種途徑，包括政府報告、警察網站及新聞報道來收集數據，且主要只關注執法部門等所使用的公共場合閉路電視。但數據發現，閉路電視的數量，與犯罪指數及安全指數之間幾乎沒有關連。例如重慶的安全指數為66.82，但第5位的濟南閉路電視密度雖只有73.82，安全指數卻高達84.07，僅次於第12位的阿聯酋阿布扎比。

十大閉路電視密度最高城市排行榜：

（comparitech）