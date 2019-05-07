中國駐德大使談社會監控：中國人最重要的是穩定　其他次之

據美媒報道，中國政府面部識別技術由新疆普及到北京。中國駐德國大使吳懇日前接受當地媒體專訪時稱，由於「文化不同」，中國人與德國人對全方位的社會監控及人臉識別「感受不同」，對中國人來說，「最重要的是安全和穩定，其他都次之。」

中國駐德國大使吳懇。（網絡圖片）

吳懇日前接受了德國《星期日法蘭克福匯報》採訪。吳懇表示，管理一個14億人口的國家是一項巨大的挑戰。在北京，每天就有1000萬人次搭乘地鐵，如果沒有安檢和監視攝影機，安全便無法保證。

稱八成中國人支持「社會信用體系」

針對中國計劃建立「社會信用體系」，吳懇說，中國社會「在很大程度上，存在著「信任缺失的想像」，而老百姓要求政府對此有所作為。 吳懇稱，使用「社會信用體系」能重新建立這一信任，因此，大部分中國人是支持建立這套體系的。他說，根據德國柏林自由大學的一份「具有代表性」的調查，「80%的（中國）人支持這一體系」。

針對華為問題，他表示，美國在全球圍堵華為是一場「政治運作」，是對中國企業的「霸淩行徑」。華為與中國政府的關係，並不比福斯汽車與德國政府的關係更密切。福斯20%的股份掌握在國家手中，但中國政府「沒有一分錢的華為股份」。

美媒稱中國人臉識别技術由新疆普及到北京（網絡圖片）

對於中國的「一帶一路」政策，吳墾表示，中國並不借此追求地緣政治主張，且從某種意義上說，「一帶一路」倡議是「當今最大的和平項目」。中國是在幫助受援助的國家不再衰敗下去，而不是把它們「推進債務陷阱」。

據美國專門報道技術業界新聞的網絡雜志TechCrunch 5月3日報道稱，中國政府利用面部識別技術近年來在新疆進行的大規模監控現在已經普及到北京。被該研究者發現的監控數據是從北京兩個居民區搜集的，其中一個居民區在亮馬橋，那裡是使館區。

中國的國內外批評者早就擔心，中國政府在新疆實行的社會大眾監控措施遲早會普及到中國各地。

在今年3月份召開的中國全國「兩會」上，中國全國人大發言人張業遂表示，中國政府正在加速起草個人數據保護法，但他並未透露何時完成或頒布該部法律。