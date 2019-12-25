美媒：解放軍渤海地區試射巨浪-3導彈　可打擊整個美國

12月23日凌晨，北京及周邊多地驚現奇特雲彩，有猜測稱解放軍或在進行武器測試。 美國《華盛頓時報》12月25日則引述五角大樓官員稱，解放軍12月22日在渤海地區又試射了一枚「巨浪-3」潛射洲際導彈。這是中國兩年來第四次試射這種射程可以達到1萬公里的潛射洲際核彈道導彈，這種新型潛射洲際核導彈能夠攜帶核彈頭打擊整個美國。

五角大樓知情人士表示，美國情報衛星和其他監視平台在渤海海域監測到了洲際導彈發射，並在導彈向西飛行的過程中進行了監測。

兩名知情人士稱，本次試射的巨浪-3導彈是由一艘094型戰略核潛艇發射的。而在2018年的實驗中，美媒稱中方使用一艘改進後032艇發射了「巨浪-3」。

「巨浪-3」是中國正在開發的第三代潛射洲際彈道導彈的代號，射程超10,000公里，可攜帶單個或多個核彈頭。

2018年11月，美媒報道稱，中國進行了首次「巨浪-3」的潛射洲際彈道導彈飛行試驗。

隨後，2019年6月和10月中國又進行了兩次巨浪-3的試驗。美國印-太司令部司令戴維森（Philip Davidson）早前在阿斯彭安全論壇發表講話時透露，在6月2日的香格里拉對話會上，魏鳳發表講話後不到24小時，解放軍就試射了一枚「新型潛射彈道導彈」。

中國研製「巨浪-3」目的是增強該國的三位一體海基核威懾力量，以應對來自美國的核威脅。中共總書記習近平對此較為重視，曾在早些時候視察核潛艇部隊時說過，要大力發展海基核力量。