【新冠肺炎】荷蘭機構民調：疫情讓中國人更感恩，對秩序渴望更大

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，路透社24日（周二）報道，根據荷蘭民意調查機構Glocalities對信任和價值觀進行的調查，中國人在封城期間出現了許多態度轉變，包括對個人主義行為的容忍度降低，更加重視禮節，對秩序架構的渴望更大，以及更懂得感謝他人奉獻。

馬雲公益基金會近日已先後向多國捐贈口罩等物資。調查指，中國民眾對阿里巴巴創辦人馬雲的信任大幅增加。（資料圖片）

報道指，在1月23日至3月13日期間，Glocalities對2022名中國人做民意調查。主要發現包括：人們更加重視禮節；更多人認為個人主義行為是不可接受的；對秩序架構的渴望更大；對教育的信任與日俱增；更懂得感謝他人奉獻。

研究人員將調查切在2月5日之前和之後，根據鎖定結果進行比較。在2月5日之前，有67％的人堅決認為「禮節和規則決定良好的舉止，對我來說非常重要」， 2月5日之後，數字上升到79％。當被問及「是不是給人們太多的自由，他們就會濫用」，在2月5日之前接受調查的受訪者中有48％強烈同意， 2月5日之後上升到59％。

其中一些最大的變化與信任有關。調查顯示，2月5日前後，人們對教育的信心從71%上升到82％、對公務員的信任度從42％上升到54％、對中國公司的信任度從55％上升到70％。調查也顯示，民眾對阿里巴巴創辦人馬雲的信任也大幅增加。這位億萬富翁和慈善家在疫情間對許多國家提供支持。

（路透社）