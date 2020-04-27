【新冠肺炎】高調讚中國抗疫措施批美混亂　比爾蓋茨遭美輿論圍攻

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在中國以外多國肆虐，微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）近期發表的不少言論，引起美國民眾不滿。

綜合媒體4月27日報道，比爾·蓋茨4月26日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪。在回應主持人提到「有聲音指責中國掩蓋事實應為疫情負責」時，蓋茨強調，中國一開始做了很多正確的事情。「可悲的是，甚至連本以為能夠做得很好的美國，結果卻做的特別差……」

這並非蓋茨首次稱讚中國抗疫措施，批評美國。3月18日，他在網絡論壇Reddit回答網民提問時談到，中國感染新型病毒的人口少於0.1%，與當地採取的抗疫措施有關，他稱「大部分富有國家都應該能夠做到低程度的感染，但有些發展中國家則將會無法做到。」

他還評價美國新冠肺炎檢測工作稱，美國的檢測目前仍沒有組織，他希望政府會在未來數周內解決問題，例如設立網站，讓民眾可以了解到哪些地方檢測、了解在家檢測的資訊等。

他又稱，西雅圖的華盛頓大學每天提供數以千計的檢測服務，但資料卻沒有傳到美國的國家追蹤系統。

4月7日，蓋茨接受美國公共電視網（PBS）採訪時建議人們看看中國的情況，以了解6至12個月後美國的生活會是什麼樣子：「他們復工了，但人們都會戴口罩，檢查體温，不舉辦大型體育賽事，因此不會大幅反彈。」

然而，因近期就新冠肺炎疫情所做的一系列表態，以及在2015年演講中的一則預言，蓋茨成為美國輿論攻擊的頭號目標。

蓋茨在2015年的一次演講中曾警告說，未來幾十年裏，如果有什麼東西可以殺死上千萬人，那更可能是個有高度傳染性的病毒，而不是戰爭；不是導彈，而是微生物。據美國《紐約時報》報道，有人將此演講視頻作為證據，意圖證明蓋茨「利用這場流行病來謀取私利」。

在此前採訪中，蓋茨曾提到可利用數字證書來區分新冠病毒感染情況。這一發言隨即被指，「蓋茨希望在疫苗中植入微晶片監控人類」。

更令人關注的是，在美國一場大約300人的示威中，示威者舉着的標語中提到新冠病毒大流行是一場「騙局」，人群還高喊「逮捕比爾·蓋茨、逮捕比爾·蓋茨……」。

當前美國疫情仍然嚴峻，確診病例逼近百萬。但連日來，美國俄亥俄、猶他、馬里蘭、得克薩斯、田納西、加利福尼亞等多州民眾舉行示威，要求放松或取消「居家令」。很多抗議者既不戴口罩，也未保持一定的社交距離。