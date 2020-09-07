【中印衝突】因中國手遊「絕地求生」被禁　印度21歲學生上吊自殺

中印兩國關係持續緊張。印度政府日前再封禁118款中國的手機應用程式，其中包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（Player Unknown's Battlegrounds，PUBG）。當地傳媒稱，印度一名21歲學生因無法繼續玩遊戲而上吊自殺。

據印度報業托拉斯（PTI）今日（7日）報道，印度西孟加拉邦納迪亞地區警方9月6日表示，21歲的學生哈爾德（Pritam Halder）因政府的禁令，無法繼續玩手機遊戲「絕地求生」（PUBG），被發現在家中上吊自殺。

手機遊戲「絕地求生」在印度非常火爆。（PUBG）

哈爾德的母親稱，事發在9月4日，哈爾德吃完早飯後回到自己房間：「當我去叫他吃午飯時，發現他的房間從裏面鎖上了。他不開門，我敲了幾下門後把鄰居叫來了。他們衝進房間，發現哈爾德吊在天花板的風扇上。」

談到哈爾德的死因，哈爾德的母親稱，他顯然是因為無法打遊戲而感到沮喪：「他之前會在晚上打遊戲。我認為他自殺就是因為無法繼續玩『絕地求生』了。」印度警方也表示，在與哈爾德的家人交談後，相信哈爾德是因為無法玩這款手機遊戲而自殺。

自中印發生衝突後，印度已封禁了200多款中國Apps。（網上圖片）

此前9月2日，印度電子和信息技術部（MEIT）以「損害印度主權和領土完整，威脅印度國防、國家安全和公共秩序」為由，封禁中國公司研發的118款手機App，其中包括了在印度很受歡迎的手機遊戲「絕地求生」。

針對印度禁用118款中國手機App的做法，中國商務部新聞發言人高峰9月3日稱，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

此前6月29日，印度就宣布禁止包括TikTok和微信在內的59款中國App。而在7月27日，印度政府發布了第二份禁用名單，當中有47款中國App。截至9月3日，印度封禁的中國App數量達到200個以上。

（綜合報道）