中國一款男用貞操帶被指易遭黑客入侵　可遠端「永久上鎖」

據美媒《The Verge》報道，英國資訊安全公司Pen Test Partners近日發現，一款中國設計製造的智慧男性貞操帶有諸多設計缺陷，黑客可以輕易入侵 ，遠端把貞操帶永久性地鎖起來，並阻止用家透過藍牙解鎖，讓貞操帶無法取下。

這款佛山囚愛科技發展有限公司（英文名：QIUI）的產品名叫「Cellmate」，宣稱是世界上首款基於App控制的男用貞操鎖，專為BDSM（縛束與性虐）族群設計，具備連網能力，有兩種長度可選。產品在美國售價為189美元（約合1465港元），在內地則賣288元人民幣（約合329港元）。

產品配套App的官方網頁介紹，該產品可以「主人遠程授權開鎖」，也可以「自鎖」。（網站截圖）

這款貞操帶的設計比較特別，表面是氯丁橡膠塗層的聚碳酸酯，並且用一個特殊的鋅合金卡環扣住陰囊，只預留一個用於小便的開口。依照用戶設定，該產品可以將穿戴者生殖器的權限交給另外一個身在外地的夥伴。

不過，英國資安公司Pen Test Partners發現，黑客可以很輕易地入侵該產品的配套App，遠端把貞操帶鎖起來，還可以輕易獲得用家的私人訊息和地理定位資訊。

▼ 用家還可隨機挑選「掌控者」

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報道指，該產品沒有實體鑰匙或手動按鈕等物理性解鎖方式，若遭惡意上鎖，恐只能用切割機、鉗子，或用過載電壓讓電路板短路等危險性極高的暴力手法打開，稍不留神就會永失男人的「命根子」。而這款產品的配套App在被證實可遭黑客攻擊前，評價就十分糟糕，被指經常「hang機」無法順利解鎖。

不少外國用家早前已對該款貞操帶抱怨連連：

「用了三天，這個App就完全停止工作，我現在被鎖着！」 「這是危險的軟件，不要把你自己鎖進去！」 「App更新之後就不再打開。」 「我的夥計被鎖上了！這太荒唐了，因為我還沒收到電郵回應，沒有修理的方法。」

Pen Test Partners的資安人員也說，他們在4月份就發現漏洞並向「囚愛」報告，雖然對方在6月更新了貞操帶的App以修復該漏洞，但仍然有非常多用戶未更新。「囚愛」曾向美媒保證，8月會再全面更新一次，但至今仍未實現。報道警告，「囚愛」若透過完全禁用舊有API（應用程式介面）來修復漏洞，可能會把所有尚未更新App的貞操帶上鎖，情況將會更加不堪。

▼ 該公司另一款產品「智能電擊項圈」 佩戴者若亂動會被電擊

「QIUI囚愛」官方微博的影片介紹，該產品選用高強度PC材質，配備不鏽鋼電鍍卡環，並具備IPX7防水性能。至於玩法也多種多樣，用戶可以將自己的生殖器交給隨機挑選的「掌控者」，也可以發起公投，讓用家們投票決定應該由誰掌控或被鎖多久。用戶也可自己玩轉盤遊戲，來抽取被鎖的時間，有機會一次就鎖上30天。影片特別強調，在掌控者沒有允許的情況下，佩戴者不能自行取下貞操帶。

而該公司還推出了遙控肛塞、智能電擊項圈等產品。其中智能項圈有爬行模式、禁錮模式等。用家若違反規則隨意活動身體，就會遭到電擊。

（綜合報道）