網上瘋傳｜性愛片遭女方前度惡意公開　江蘇男教師無辜受罰被調職

內地網上近日流出一段據稱是男老師與女學生的性愛影片，男方其後澄清與女方是正常戀愛關係，並指性愛影片被外傳及謠言四起後，對生活及工作產生極大負面影響。 警方其後發出通報，指上述性愛影片是被他人公開，肇事者潘某為女方前男友，「出於氣憤將視頻發布到微信群」。 雖然如此，但男方仍遭所屬學校處罰，被調離教學一線崗位。

性愛影片最初在網上流傳時，一度傳出女方是男方的學生，甚至有「聽說找了個小三」之類的謠言。（微博）

據了解，性愛影片最初在網上流傳時，一度傳出女方是男方的學生，甚至有「聽說找了個小三」之類的謠言。男方隨後在網上發文澄清，指本身已經離異，與女方是在今年初建立戀愛關係，「雙方感情生活有一些波折但總體平穩，從戀愛關係正往下一步發展」。男方又稱，性愛影片被外傳後，對其及女方的工作生活，以及任職單位都產生極大負面影響，已報警求助。

警方在通報中則指，肇事者25歲的潘某已經主動投案，並承認是「發現女性朋友手機內存有該女子與他人的不雅視頻，出於氣憤將視頻發布到微信群，引發網友的轉發」。

警方指性愛影片是女方前男友惡意公開。（微博）

性愛影片在網上瘋傳，男方被發現是江蘇鎮江市實驗高級中學的教師康某。該校其後發出通報，指對事件高度重視，已於第一時間進行調查了解。通報續稱，鎮江教育局及校方都認為，康某拍攝性愛影片屬於低級趣味，「違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形像」，初步處理決定康某立即調離教學一線崗位，責令作出深刻檢查。

不過，康某與女方是正常戀愛關係，並非師生戀，加上是女方前男友惡意公開性愛影片，一眾網民都對於校方的處理決定深感不滿，「人家是受害者為甚麼要人家調離崗位和深刻檢查？」、「真慘，教師明明啥都沒做」、「男女成年了不能有點成年人的癖好嗎？」

（綜合報道）