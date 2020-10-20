衛健委：新冠疫苗可年產6.1億劑　6萬受試者已接種無嚴重不良反應

國務院聯防聯控機制周二（20日）召開新聞發布會，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉介紹，預計今年年底中國的新冠疫苗年產能可達6.1億劑。 同時，科技部社會發展科技司副司長田保國會上介紹，目前國內4個進入III期臨床試驗階段的新冠疫苗總體上進展順利，目前共約6萬名受試者接種，未收到嚴重不良反應的報告。

鄭忠偉指中國新冠疫苗的年產能明年可有效擴大，保證中國及全球其他國家對中國新冠疫苗的需求。（央視截圖）

鄭忠偉介紹，今年年底預料中國新冠疫苗的年產能能達到6.1億劑，明年的年產能可在此基礎上有效擴大，切實保證中國及全球其他國家，對中國新冠疫苗的需求。

田保國則指出，疫苗是控制傳染病的最有力的技術手段，科研攻關組已布局了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗和減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗五個技術路線並行研發；目前總體而言中國的疫苗研發工作處於領先，各技術路線都有進入臨床研究階段的疫苗。具體上，現有13個疫苗進入了臨床試驗，其中共有4個疫苗進入了III期臨床試驗，屬滅活疫苗及腺病毒載體疫苗兩種技術路線，總體上進展順利，初步顯示具良好安全性。

目前國進入III期臨床試驗階段的新冠疫苗總體上進展順利，科研攻關組將進一步積極推進研發疫苗。 （中國新聞網）

田保國強調，不管是在臨床試驗階段，還是上市以後大規模的使用階段，疫苗發生一些不良反應也屬正常現象，國內的新冠疫苗進入人體接種時曾發生過一些輕度的不良反應，如局部疼痛、紅腫及一過性的低燒、發熱等，但目前已進入三期臨床試驗的幾支疫苗尚未收到嚴重不良反應的報告，總體情況還是不錯的。他稱，科研攻關組將進一步遵照科學規律，依法合規的原則，積極推進研發疫苗。

另一方面，國藥集團董事長劉敬楨會上表示，目前國藥集團中國生物所屬的北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所這兩款滅活疫苗，正在阿聯酋、約旦、秘魯、阿根廷、埃及等10個國家展開三期臨床實驗，已有5萬餘人接種。他介紹，目前接種滅活疫苗的試驗者總數達到6萬人，接種人群樣本量涵蓋125個國籍，各方反映不俗，已有數十個國家向國藥集團中國生物，提出新冠疫苗的需求。

至於普通公眾何時能夠接種到新冠滅活疫苗，劉敬楨透露當前新冠滅活疫苗正在全力衝刺階段，在III期臨床試驗過關後，經審評獲批就可以上市。

他又指，兩支滅活疫苗已納入緊急使用範圍，目前中國生物已做好大規模生產準備工作，北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩個新冠疫苗P3生產工廠已落成，明年產能將達到10億劑以上，保證疫苗供應安全及充足。

（國務院聯防聯控機制）