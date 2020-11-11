美國大選｜華爾街日報：拜登對北京強硬　執政後可能「聯台制中」

據美媒《華爾街日報》周一（9日）報道，美國總統當選人拜登（Joe Biden）將延續華府對北京的強硬姿態。幕僚與專家預期，拜登將比現任總統特朗普（Donald Trump）更依賴與盟友一同在人權等領域對中國大陸施壓，而台灣是潛在合作對象。

根據報道，拜登幕僚與中國事務專家表示，拜登已示意將就中國人權紀錄加強施壓，擱置特朗普執政期間與中國締結的首階段貿易協議，並運用美國其他夥伴的力量，試圖約束中國在區域內的行動，以及政府扶植高科技業的做法。

拜登11月10日召開記者會，批評特朗普拒絕承認敗選。（AP）

曾任美國國務院亞太助卿、現任智庫亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素（Daniel Russel）說，拜登與幕僚正在討論主動接觸盟邦、夥伴與理念相近的民主政體，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

特朗普任內追求美中貿易協議，選擇單邊行事，和中國國家主席習近平與中方高層官員直接打交道。兩國今年1月中簽訂首階段貿易協議，北京以承諾增加採購美國貨品與服務換取華府減輕關稅攻勢，但第2階段協議談判遲遲沒有進展。

美國自3月淪為新冠肺炎疫情重災區後，特朗普開始指責中國防疫失當，美中在外交與科技領域交鋒日益激烈。觀察家預期，拜登執政後對中國將維持強硬姿態，有了其他國家參與，對華政策走向也許比特朗普執政時更容易預測。

台灣總統蔡英文早前受訪時稱，台灣已是「獨立國家」，過往模糊定義的空間不復存在。（台灣總統府提供）

報道提到，美國對台灣的支持是最讓北京惱怒的議題之一，拜登對台灣採取的作為將深刻影響中美台關係。

與特朗普不同的是，拜登陣營已示意將嘗試締結多邊協議，在多項核心議題對北京施壓。特朗普上任後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登幕僚不太提美國重新加入的構想。但美國可能嘗試以其他商業與戰略協議施壓北京，舉例來說，特朗普政府提出「乾淨網絡」（Clean Network）計劃，要求多國限縮中國廠商在5G網絡發揮的作用。

而在人權領域，外交圈人士預期拜登作風將更直接，特別是因應北京施行香港國安法、以高壓手段對待新疆維吾爾人。

美國投資銀行科溫公司（Cowen & Co.）分析師克魯格（Chris Krueger）說，拜登可用工具之一是授權美國政府制裁違反人權者的《全球馬格尼茨基法案》（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。特朗普政府曾引用該法，拜登若對中國人權議題緊咬不放，可能更為倚重這項法律。

（華爾街日報）