重慶中二生患嗜睡症常一睡不醒　班主任持續2年背他送醫、回家

重慶墊江中學一名中二男學生患有嗜睡症，常常一睡不醒。每次病發時，班主任徐龍軍都會將他從學校4樓寢室背回家或就醫。當被問起背學生落樓的原因時，徐龍軍直言「為了娃，也為了他的家」。



閉路電視畫面顯示，3月5日上午10時許，在重慶墊江中學的學生宿舍樓，徐龍軍急匆匆地背著一名學生從四樓往下走，他一直用手牢牢托著學生的膝蓋，生怕一下沒有抓緊，學生會摔在地上。當他朝校門口走去時，學生的外婆則拄拐跟隨。

據介紹，該名患有嗜睡症的學生是留守兒童，常常一睡不醒，老師們試過捏鼻、用冷水巾擦臉、輕拍臉頰等多種方式，但都不奏效，最嚴重時一周會發作2、3次，每當他一睡不醒時，徐龍軍都會背住學生從4樓寢室落樓，然後送他回家或就醫，且已持續兩年之久。

重慶中二生患嗜睡症常一睡不醒，每次病發，班主任都會幫忙背回家。（新聞坊）

徐龍軍表示，以前都是自己與生活老師幫該名學生穿戴齊整，再把他從宿舍背下來、送回家；然後告知外婆，只要孩子睡醒就馬上告知，再接他回學校。

據了解，該名學生父母離異，母親多年沒有回家，他一直跟隨外公外婆生活。起初，其他同學會嘲笑譏諷這位患有嗜睡症的同學，後經徐龍軍勸解，同學們懂得互助互愛的意義，「我們全班形成了一種機制，不能笑他，要一起幫助他」。

當班主任背著學生朝校門口走去時，學生的外婆則拄拐跟隨。（新聞坊）

徐龍軍希望借助網傳影片，幫該名學生找到權威的醫療機構，找出長久未能查明的病因，也希望孩子的父母負起責任。

據介紹，嗜睡症患者會不分場合表現為經常困乏思睡，出現不同程度、不可抗拒的入睡，過多的睡眠引起顯着痛苦，並可能導致社會功能和生活質量的下降。