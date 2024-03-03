90後腦癱檔主提供免費早餐爆紅：找工作屢被拒，知道挨餓的滋味

來自福建廈門的余偉欽，年幼時因一場高燒患上腦癱；成年後，他藉着自學的平面設計知識外出找工作，卻屢屢被拒，直至一位好心的電商老闆讓他做美工，余偉欽才賺到人生第一桶金。

作為一名身心障礙人士，余偉欽不甘於被設定好的人生，內心總是想做點有意義的事。近日，他因為擺檔賣早餐而爆紅，更設置了「元氣滿滿套餐」，並為有困難的人免費提供面包、雞蛋和牛奶。



《紅星新聞》報道，2022年5月，90後的余偉欽因創業失敗花光積蓄，於是隻身一人到廈門，起初因找工作不順利，便兼職賣早餐，他一般早上5時半出攤，大約4小時後收攤回家，其餘時間做服裝售賣的電商工作。

余偉欽估算，一天大概可賣近百份早餐，而「元氣滿滿」套餐的設立也是想到以前的自己，「剛畢業的時候，找工作碰壁，沒有錢吃飯，知道挨餓的滋味，剛好我現在又在賣早餐，就想着設置免費的早餐，盡量幫助一些有困難的人」。

他記得，某日早上有位老爺爺從其早餐攤位旁走過去，衣服破破爛爛，看上去也非常饑餓，於是他向對方送上一份「元氣滿滿」套餐，「當時我騙他說，今天剛好公司有活動，免費送給我的，我也賣不完，丟掉也是浪費，拿一點給你吃」。

余偉欽回憶，19歲中專畢業後，他拿著父親給的98元（人民幣，下同），憑藉自學的平面設計知識外出找工作，「我記得很清楚，3個月找了一共108份工作都失敗了」；直至2013年，「有一個電商公司的老板，看我挺可憐的，就叫我去他們公司做美工，我拿到了我人生中的第一份工資，528塊5毛，當時還發在社交平台以便記錄」。

後來，有一定積蓄的余偉欽開始和朋友創業，開公司經營家具的設計和製作，但2020年初，兩個外貿出口的大單被擱置，鐵藝家具放在倉庫好幾個月，因過於潮濕的天氣而生鏽，產品質量不合格，「之後那段時間我得了抑鬱症，突然間所有的一切都沒有了」。

幸好，余偉欽時常在網上記錄自己的生活，收獲很多粉絲朋友，「他們會給我留言，幫助我」。當時的余偉欽靠網民的鼓勵度過難關，同樣地，他也幫助過兩名抑鬱症患者，其中一位是初中生，「她當時在家庭方面遇到些問題，就給我發好長的話，我一邊跟她聊天，一邊盡力去開導她」。

擺脫「低谷期」後，余偉欽開始參與各種公益活動去幫助他人。2022年，他和朋友創建名為「蔚藍星途」的平台，專門為身心障礙群體提供可持續就業服務，且不時會舉辦一些舞蹈和音樂演出，余偉欽希望通過各種形式感染和他一樣的身心障礙群體，讓他們在獲得就業機會的同時，實現自我價值，但後來團隊因資金問題解散，「那時候感覺沒有那麽大的心力了，覺得自己實現不了這個理想」。

不論嘗試是成功抑或失敗，現在的余偉欽說自己樂觀了許多。在他看來，以前的很多經歷造就了自己現時的處事態度：樂觀，寵辱不驚。他表示，自己不會再那麽脆弱，並會盡力在有限的生命裏，做更多有意義的事。