甘肅沙塵雪困2.5萬名旅人　民間自主接濟　健身房跑步機秒變床位

受沙塵、降雪天氣影響，甘肅省酒泉市，連雲港－霍爾果斯高速公路（甘新界）2月17日實施交通管制，導致2萬多名旅客滯留。甘肅省酒泉市瓜州縣當地緊急調度賓館、酒店床位6000張，學校提供宿舍床位1700張，並同步協調各酒店在會議室、餐廳提供臨時休息處。



由於滯留旅客眾多，瓜州縣家戶百姓走出家門找人，並在社交平台上發消息，邀請滯留的旅客在家留宿、吃飯，亦有健身房提供住宿，「出借」跑步機成「單人床位」，群起自發善舉，讓滯留旅客安然度過風雪夜。



綜合《封面新聞》、《甘肅日報》、《央視新聞》等內媒報道，17日當晚，瓜州的室外氣溫已低至零下十幾度，有民眾一家從河南返回烏魯木齊途中，在連霍高速甘新界遭遇風雪天氣，在星星峽和柳園之間堵了一天，行至柳園服務區時遇到交通管制。有志願者告訴他們，有健身會所可以落腳。

受氣候影響的旅人們漸次抵達指定健身房，指健身房裝了地暖，地上鋪著會員鍛煉用的厚軟墊。「老闆親自來接了我們，還給大家分了速食麵和麵包，都沒有收錢。」民眾說道。

據瓜州縣文旅局的工作人員清點人數，該健身房共留宿了85人，落腳的旅客填滿寬敞的健身房，軟墊和瑜伽墊都用完，器械區的跑步機上也變成了一個個「床位」。

次（18）日上午，待旅客們陸續醒來，附近一家蛋糕店老闆甚至致電健身房，詢問留宿旅客的人數，給旅客們放下各種麵包。

與此同時，《甘肅日報》報道，在瓜州縣城賓館、酒店床位住滿後，瓜州縣在社區黨群服務中心、體育館、酒店會議室餐廳等場所皆搭建臨時休息處，並將瓜州縣第二、第四中學1700張宿舍床位騰出，接納滯留旅客。

同時，幹部群眾亦自發接納滯留旅客到自己家中入住，社區、商場主動騰出場地讓滯留旅客臨時休息。至17日晚間，瓜州全縣安置滯留旅客計2.5萬餘人。

「看到新聞說許多滯留旅客沒地方住，我便騰出地方接納了11人到我家住宿，力所能及為外地旅客提供一點幫助，這是作為本地人應該做的事。」瓜州市民王洋說。

瓜州縣在社區黨群服務中心、體育館、酒店會議室餐廳等場所皆搭建臨時休息處，接納滯留旅客。（央視新聞）

《央視新聞》報道，受大風沙塵和降雪天氣影響，從17日起，甘肅通往新疆的連霍、京新等高速公路採取臨時交通管制，有大量車輛和人員滯留甘肅酒泉境內。隨著天氣逐漸好轉，18日中午，進入連霍高速柳園段和京新高速甘肅段的道路逐步恢復通行，截至19日17時，各縣市區集中安置點滯留人員已全部離開。

甘肅通往新疆的高速公路也在2月18日下午陸續恢復通行，滯留酒泉瓜州的2萬多名群眾通過瓜州南、瓜州北兩個收費站有序駛離。19日一早，其餘的5500多名滯留群眾也陸續離開。此外，部分滯留在敦煌、玉門的旅客也踏上返程之路。

根據交管部門統計，截至19日中午，4.1萬多台車輛、約9.55萬名旅客，已通過連霍高速瓜州柳園公安檢查站，駛出甘肅。