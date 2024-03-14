安徽女抽脂心臟驟停亡　監護儀響警報被當成故障　家屬控非法行醫

安徽阜陽43歲女子張某，去年1月接受抽脂手術期間心臟驟停，心電監護檢測儀一直響起警報，醫護人員卻誤以為是機器故障，直至33分鐘後才打急救電話送院搶救，惟張某持續處於循環衰竭狀態，留院10天後身亡。

死者丈夫表示，主刀醫生、麻醉師甚至醫院均沒有相關資質，醫生和麻醉師未在衛健委註冊；今年1月，醫生和麻醉師以醫療事故罪出庭受審，「我們希望以非法行醫罪追責」。

公開資料顯示，涉事的阜陽愛她醫療整形門診（簡稱愛她醫療）於2022年3月註冊成立，2023年4月被吊銷《醫療機構執業許可證》。



張某生前照片。（封面新聞）

《封面新聞》報道，死者丈夫龐先生稱，妻子張某曾提過想做抽脂，但他一直制止，「我讓她不要瞎整，還找了些失敗報道給她看，她說只是說說而已」。出事後，他翻查妻子的微信，發現她與愛她醫療的業務員「張某琪」已聊天好幾個月，對方一直用自身例子勸說妻子抽脂，「說這是個安全的小手術，做完身材會有多好。讓我老婆趁我出差的時候去醫院」。

2023年1月7日上午，張某在愛她醫療門診接受抽脂手術，1月17日死亡，從此與丈夫、孩子陰陽兩隔。

涉事整形醫院。（封面新聞）

阜陽市醫學會出具的《醫療事故鑒定書》顯示，當天上午10時15分，張某接受局部麻醉和靜脈麻醉下的腰腹抽脂；10時47分，心電監護檢測儀出現異常但未予以處理；11時08分，患者出現心臟驟停，現場實施心肺復甦救治；11時41分，愛她醫療人員撥打120急救電話；11時57分，患者送至人民醫院重症監護區。之後，張某持續處於循環衰竭狀態，直至1月17日死亡。

司法鑒定認定，張某因麻醉相關性心臟驟停，致多臟器功能衰竭死亡。《醫療事故鑒定書》顯示，張某在手術前一日在該整形醫院接受手術前體檢，發現凝血功能異常。

龐先生稱，手術監控顯示，心電監護儀器異常警報後，被麻醉師判斷為儀器故障，麻醉師到處排查儀器，醫生繼續手術，直至最後麻醉師將儀器連接到自己身上才發現儀器正常，「是我老婆真的出現異常了。從儀器報警到發現異常，有16分鐘」。同時，手術室的護士曾進行3分鐘的抽脂操作，「她只是個護士，怎麽敢直接上手操作手術？」。

閉路電視畫面顯示，監護儀報警後，麻醉師排查設備。（封面新聞）

更令人難以相信的是，涉事的醫生和麻醉師均資質不全。在龐先生眼中，他們只屬於接單賺錢的遊醫。

《醫療事故鑒定書》稱，當事手術醫生未進行醫療美容主診醫師備案，不具備單獨開展醫療美容外科手術資格；當事麻醉醫生為執業助理醫師，不具備獨立實施麻醉資格；當事手術醫生和當事麻醉醫師註冊執業地點不在醫方醫療機構，屬於未按照註冊的執業地點執業，違反《中華人民共和國醫師法》規定；當事手術護士為護士，不具備開展醫療美容外科手術資格，術中進行抽脂手術操作，屬於非醫師行醫。

鑒定書顯示，愛她醫療門診的手術室無喉鏡、氣管插管套件、除顫儀等麻醉及搶救相關設備，不具備開展全麻條件；醫院術前檢查發現患者凝血功能不佳，醫方未能引起重視，依舊為患者做手術；在心電監護異常時，未能及時正確判斷，導致未能及時發現患者異常及心臟驟停，貽誤搶救時機；在後來的搶救中CPR不規範，心肺復甦質量不高。由此，醫方的醫療行為和患者的不良後果存在因果關系，醫方應承擔完全責任。

2024年1月，張某死亡一案一審開庭，主刀醫生張某某、麻醉師賈某某被檢察院指控犯醫療事故罪。

龐先生希望以非法行為罪追究上述兩人，「醫療事故致人死亡只能判三年以下，非法行醫致人死亡的判十年以上」。他介紹，張某某、賈某某應該取得執業資質，並經過衛生部門註冊後才能按照規定操作手術，而兩人只擁有執業資格證，並未在整形醫院當地的衛生部門註冊，且醫院未取得麻醉科和麻醉外科手術資格，兩人應屬非法行醫。

他又指，擅自操作抽脂手術的護士已經被醫學會認定為非法行醫，但未在起訴中出現，整形醫院的負責人明知醫院不具備資質，花錢請人做手術，也應該負刑事責任。

公開資料顯示，2001年8月8日，當時的衛生部函件回覆最高人民法院的征詢時，對「非法行醫罪」的主體作出闡述：《刑法》中所稱的「醫生執業資格的人」，應當是按照《執業醫師法》的規定，取得醫師資格並經衛生行政部門註冊的醫學專業人員。