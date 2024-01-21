醫療博主發布女患者隆胸術後效果　警方正鑒定是否涉傳播淫穢信息

網民反映，有醫療博主在社交平台上發布女患者隆胸後的影片，雖已對圖像和聲音處理，但仍在一定程度上暴露女性的隱私部位。

1月19日，廣州市公安局越秀區分局流花派出所工作人員稱，目前正鑒定相關影片是否涉嫌傳播淫穢信息。



涉事的醫療博主名為郭震宇，是廣東高尚醫學美容中心的合作醫生。對於前述影片暴露了女患者的隱私部位，醫院工作人員稱，若片中女性是醫院的患者，他會向上級反饋，「但如果不是，那只能找郭醫生本人」。

在社交平台上，「隆胸吸脂郭震宇」的帳號發布了多條女性醫美手術後的對比效果影片，並在片中女性胸部位置嵌入其微信工作號，備注「平台限制不允許展示，清晰版+v（加微信）」。

有網民反映，影片雖已對圖像和聲音處理，但仍在一定程度上暴露女性的隱私部位。（影片截圖）

《新京報》報道，1月15日，郭震宇曾回應稱，前述影片的傳播屬於意外，並且已在十幾天前下架處理，「當天晚上我們加了兩個小時的班，對所有的視頻都進行了技術處理，現在賬號中的視頻跟以前有很大不同」。

郭震宇又稱，若客戶想觀看比較全面的照片，可以加微信看朋友圈，「我們和患者都是簽了案例協議的，我們也遮擋了臉部」。

對於郭震宇所說的「案例協議」，其團隊工作人員解釋，在平台發布的案例圖片和影片，都是患者簽了「案例協議」，經過患者同意後才發布，「我們有『案例價格』」。

該工作人員透露，簽署「案例協議」後，手術費用將會減免5000到10000元（人民幣，下同），但需要交2000元的案例押金，「我們做案例其實很簡單，就是術前拍照、拍採訪視頻，術後再返10組照片和視頻就可以了，交的押金也會在患者反饋全部的照片後退回」。

對於郭震宇團隊工作人員提到的「案例協議」， 北京市東衛律師事務所合夥人錢汪龍認為，合同中應增加關於放棄隱私權的約定。

錢汪龍表示，該博主所發布的手術效果宣傳違反相關規定。第一，該博主並非醫療機構，發布隆胸相關影片、圖片，並添加微信信息違反了《醫療廣告管理辦法》第五條；第二，其發布的圖片、影片中包含患者術前術後的對比圖，一些圖片配文有「宣傳診療效果」的字眼違反了第七條第（三）項、第（六）項。

同時，該行為違反了《中華人民共和國廣告法》第四十六條，可由市場監督管理局對其作出處罰。錢汪龍又稱，該博主發布的影片有違公序良俗，還可能違反平台其他不良信息的相關規定，但具體尺度解釋權在平台。