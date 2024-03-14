《光明網》報道，今日（14日），四川西南航空職業學院發布《關於「泛美春假」的放假通知》，宣布安排全校師生3月30日至4月5日放7天春假（含清明假期），號召所有教職工和學生「放下書本，放下工作」「帶上家人愛侶，去度春假」。



據介紹，四川西南航空職業學院自2019年開始推行「春假」制度至今，初衷是讓老師實現帶薪休假，讓學生走出課堂校園，接觸大自然，用心感受春天和愛情的美好。

學院相關負責人介紹，自實行放春假以來，已成為學校的固定假期單元，深受師生喜愛和社會好評，「以春遊的形式鼓勵學生走出校園，去看綠水青山，去體驗戀愛的美好，是將生命教育、規律教育、情感教育、社會實踐等內容相結合的重要舉措。」

四川航空高校發布七日「春假」通知，鼓勵學生「去賞花，去戀愛」。（西南航空職業學院官網）

學院官方補充介紹，放春假不會縮短學生的上課時間，而是將周末、清明節假期作了適當調整，令師生有集中休息的時間。同時，學院也將圍繞「春假」主題為全體師生布置相應的作業及實踐活動，返校後將進行作業展示。

四川西南航空職業學院相關負責人表示：「在這個快節奏時代，春假非常有必要，可以讓師生去感受到大自然的勃勃生機和生命的蓬勃向上，讓學習、工作更張弛有度、生活更飽滿豐盈。」